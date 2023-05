Padre Cláudio Pighin faz reflexão da homilia do final de semana

O padre Claudio Pighin, responsável em ministrar as missas na sede do Grupo Liberal, que ocorrem aos domingos, às 11h, faz reflexão por meio das redes sociais sobre a homilia do final de semana. Uma das principais mensagens é a respeito de se encorajar com a presença de Deus, que convida a todos a não se perturbar com o medo.

O padre explica que a presença mais intensa é ter fé em Deus, pois a certeza que o mundo oferece é ilusória. "A única garantia que temos é o amor de Deus", pontua. Ele também fala sobre a essência das palavras de jesus não se trata mais da ressurreição, mas sim sobre os discípulos que ficam até os últimos momentos ao lado dele.

"Por isso, ele nos convida a não ter medo da morte, nem do presente e nem do futuro, pois a morte não decreta a ausência, mas sim, uma presença ainda mais intensa", destaca.

Desde o ano passado, o Grupo O Liberal iniciou a ação com o intuito de estreitar o vínculo com a comunidade por meio da religiosidade. Qualquer pessoa interessada pode chegar nas dependências da empresa, localizada na avenida Romulo Maiorana, e participar da celebração.

VEJA MAIS

O projeto é de grande importância à empresa, pois é um momento de unir não só os funcionários, mas também a comunidade. A intenção é reforçar e lembrar da importância de Deus na vida de todos.