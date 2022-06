Missa em O Liberal celebra Pentecostes

Neste domingo, 5, é celebrado o Dia de Pentecostes, uma das datas mais importantes do calendário cristão que recorda a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos e seguidores de Jesus. O assunto foi tema da homilia da missa celebrada no hall de O Liberal, pelo padre Cláudio Pighin. “Pentecostes vem de ‘50’ em grego, pois e celebrado 50 dias após a Páscoa, a ressurreição de Jesus”, explicou. O Pentecostes ocorre no décimo dia depois da celebração da ascensão de Jesus.

“Estamos vivendo o protagonista, que é o Espírito Santo, que com Jesus, foi uma experiência visível de Deus. O Espírito Santo é o dom Dele que nos ajuda a nos educar, a lembrar e a reviver o que Jesus ensinou e testemunhou”, completou o sacerdote.

Ele detalhou que o Espírito Santo é a garantia da continuidade de Jesus, isto é, da obra de Deus na vida de cada ser humano: “Jesus foi protagonista no passado, mas, com o Espírito Santo, ele é presente e futuro também. Isso quer dizer que Deus continua a sua obra em nós, o Reino de Deus”.

Na oportunidade, Padre Pighin recordou os sete dons do Espírito Santo: fortaleza, sabedoria, ciência, conselho, entendimento, piedade e temos a Deus. Segundo a Igreja Católica, esses sete dons espirituais foram encontrados pela primeira vez no livro de Isaías, que foram comentados por autores filosóficos durante a transição entre a Antiguidade e a Idade Média. Na tradição católica, esses dons são recebidos no batismo.