Em homilia, padre Cláudio Pighin reflete sobre a importância da ação evangelizadora

O padre Cláudio Pighin, responsável por ministrar as missas na sede do Grupo Liberal, reflete sobre a presença da ação evangelizadora em Jesus Cristo em meio às pessoas. A homilia, baseada no Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículos de 29 a 39, que narra quando Jesus curou a sogra de Pedro. A reflexão está presente nas redes sociais do Grupo Liberal em uma homilia publicada todos os finais de semana.

Pighin inicia a homilia lembrando que a ação evangelizadora deve ser dinâmica, ou seja, ir ao encontro das pessoas. “Tomando esse exemplo da cura da sogra de Pedro, mostra-nos em primeiro lugar que ela, ação evangelizadora, tem de ser. Jesus entra na casa e dá o testemunho de como enfrentar as dificuldades que afligem os filhos e as filhas de Deus. Isto significa que uma pastoral evangelizadora não pode ser parada, mas encarnada na realidade dos seres humanos”, afirma o religioso.

“E Jesus tomou pela mão a sogra de Pedro e a levantou. O mestre não tem medo de compartilhar a vida de um doente. Pelo contrário, com um gesto tão carinhoso, tomou-a pela mão. Às vezes eu penso no medo que toma conta da gente ao nos aproximar das pessoas, porque tem uma doença contagiosa, por exemplo, ou porque se tem prejuízos ou por outros motivos que nos distanciam e nos separam, nos isolam. No entanto, o Mestre nos ensina que precisamos ser próximos das pessoas”, reflete Pighin.

O sacerdote pontua, também, que o milagre foi porque Jesus era Deus encarnado. Segundo o padre, é Cristo quem resgata a obra criadora do pai e concede a condição inicial do paraíso, como foi contada pelo livro do Gênesis e o milagre permite que a sogra possa servi-los, como reflete padre Cláudio. Ele pontua, ainda, que, uma vez beneficiados por Deus não convém pensar apenas em si próprio, mas se colocar à disposição dos outros e ajudá-los, levando a ação evangelizadora adiante.

“A ação de Deus na nossa vida nos transforma em doação e comunhão. Para confirmar tudo isso, nos disse o evangelista ‘Jesus curou outros enfermos, expulsou demônios’. ‘A obra de Deus é perfeita’, disse em Gênesis. O mal que ameaça a obra de Deus pode ser rejeitado pela ação Dele e daqueles que apostam Nele. Naturalmente, essa ação evangelizadora comporta, também, um certo gasto de energias tanto físicas quanto espirituais”, frisa Pighin.

É por isso, que segundo o padre, “Jesus se retira no silêncio da noite para rezar, é uma ação de sintonia com o pai, que conduz ilumina a sua vida. Para sermos evangelizadores eficazes e eficientes, necessitamos de tempo, de sintonia com o nosso Deus, isto é, de oração. E, para mostrar como essa ação evangelizadora é urgente, Marcos focaliza o diálogo dos discípulos com Jesus onde dizem ‘mas todos te buscam’”, completa.

E Jesus responde brevemente que Ele veio para todos. Ele não é privilégio ou exclusividade de nenhum povo. Ninguém pode dizer que Jesus é Seu. Por isso, quando alguém pensa nisso, Ele foge e disse ‘vamos às aldeias vizinhas’. É interessante ver como o mestre busca o povo e, ao mesmo tempo, se separa, evitando, assim, qualquer desejo de manipulação. No final, Ele veio pregar o Reino de Deus e não realizar projetos interesseiros e egoísticos que os seres humanos querem”, finaliza o padre.