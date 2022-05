Museu Goeldi reabre aos fins de semana com agendamentos online

O Museu Paraense Emílio Goeldi voltará a receber visitantes aos finais de semana no Parque Zoobotânico. A novidade tem início a partir deste domingo (5), data em que se celebra o Dia Mundial do Meio Ambiente (5). A visitação no espaço será de quarta-feira a domingo, das 9h às 15h, com fechamento da bilheteria e dos portões às 14h. De acordo com o Museu, a partir desse horário, haverá apenas a saída de visitantes.

As visitas precisam de agendamentos que podem ser feitos pelo e-mail visitamuseu@museu-goeldi.br ou pelo Whatsapp institucional 91 99235-7842. O Goeldi informa também que após o agendamento, basta comparecer à bilheteria do Parque Zoobotânico no dia previsto e realizar o pagamento. O valor do ingresso é de três reais.

O Museu orienta ainda que por causa da grande procura por visitas aos finais de semana, a instituição orienta que se faça o agendamento com antecedência. Quando houver sobra de vagas diárias, os visitantes não agendados terão a possibilidade de realizar o agendamento diretamente na bilheteria, usando seu próprio celular.

Limite de visitantes é de 600 pessoas por dia

O Goeldi informou também que o limite diário de visitantes é de 600 pessoas. Desde o ano passado, por causa da pandemia da covid -19, o Parque Zoobotânico adotou esquemas diferenciados de visitação, com agendamento e número máximo de visitantes.

Um dos espaços fechados do Parque, o Aquário Jacques Huber, também reabre, com visitação de 10 pessoas por vez a cada 10 minutos. Ainda aguardando recursos que garantam sua restauração após a queda de parte do Guajará em 2021, o icônico Pavilhão Expositivo Domingos Soares Ferreira Penna, conhecido popularmente como Rocinha, permanece fechado.

A venda interna de água e lanches permanece suspensa no Parque enquanto o prédio do Café do Museu estiver sendo reformado. Portanto, o Museu Goeldi recomenda aos visitantes trazer garrafa com água para se hidratar.

O Parque Zoobotânico reabrirá no Dia do Meio Ambiente, cujo tema é “Uma só Terra”. A intenção do movimento ambiental é destacar o permanente desafio da humanidade de ter uma vida sustentável em harmonia com a natureza.

Mais sobre o Parque Zoobotânico

O Parque Zoobotânico do Museu Goeldi foi pensado desde sua implantação como uma lúdica sala de aula para se aprender sobre a natureza e culturas amazônicas. Neste domingo (5), educadores da instituição estarão à disposição para recepcionar os visitantes a fim de que eles percebam o ambiente, se divirtam com os kits do Clube do Pesquisador Mirim e descubram coisas novas sobre o ecossistema amazônico a partir de estudos e pesquisas de mestrandos e doutorandos do Museu Goeldi.