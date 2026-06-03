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Mulher tira cabeça de fantasia da 'Mônica' e deixa criança decepcionada: 'O brilho sumindo'

O episódio que rendeu muitas risadas aconteceu no Bosque Rodrigues Alves, em Belém

Victoria Rodrigues
fonte

A menina ficou sem reação ao ver a cena no Bosque Rodrigues Alves. (Foto: Reprodução/ Instagram @brabofotografia_)

Os primeiros anos da infância costumam ser marcados por momentos felizes, mágicos e divertidos, mas não foi o mesmo que aconteceu com a filha do fotógrafo Alexandre Brabo, chamada Isa, no Bosque Rodrigues Alves, em Belém. Enquanto o pai pedia para que a criança fosse falar com a personagem "Mônica", ela teve uma grande surpresa que a deixou decepcionada: a intérprete tirou a cabeça da fantasia no local.

Assim que percebeu quem na verdade estava por trás da protagonista da "Turma da Mônica", a menina virou para o pai com uma expressão de surpresa, sem entender muito bem o que estava acontecendo, já que ela pensava que a personagem era a mesma do desenho animado. O momento fez com que o pai da criança caísse na gargalhada e publicasse o vídeo nas redes sociais, que já alcançou mais de 600 mil curtidas.

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"As decepções da vida começaram cedo"

Ao assistir o vídeo nas mídias sociais, algumas pessoas relembraram os traumas de infância com vários personagens e outras se divertiram com a situação envolvendo a criança. "Na cabeça dela foi uma cena de terror a Mônica arrancando a cabeça fora", disse uma usuária do Instagram. "Tadinha, o brilho dela sumindo", destacou outra. "As decepções da vida começaram cedo. Bem-vinda ao clube!", brincou outra pessoa.

Já outros disseram que a pessoa deveria ter tirado a fantasia em um local reservado para evitar esse tipo de acontecimento. "Comportamento erradissimo. Não se desmonta de personagem em público", escreveu uma mulher. "Tem que tirar a fantasia em lugar reservado, assim acaba com as fantasias das crianças", realçou outra. "Se nâo quer ficar até o final do trabalho, dê o lugar para quem queira", comentou uma terceira.

Como muitas pessoas ficaram curiosas para saber se Isa havia ficado triste com a "Mônica", o pai da menina gravou um vídeo e publicou, na tarde desta quarta-feira (3), em seu perfil do Instagram. Na filmagem, ela responde que não ficou chateada, porque mesmo que ela tenha tirado a parte de cima da fantasia, a personagem acenou para ela. "Ela tirou a máscara (...) ela deu tchau pra mim", revelou Isa com um sorriso.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, editora web em Oliberal.com)

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