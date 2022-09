Mudança no local de votação: saiba como consultar seu local

OTribunal Regional Eleitoral do Estado do Pará (TRE/PA) anunciou a alteração de alguns locais de votação na capital paraense. Por isso, para auxiliar o eleitor nessas eleições de 2022, o Oliberal.com explicou o passo a passo de como consultar o local de votação e não prejudicar a votação no dia 02 de outubro, confira.

Como consultar meu local de votação?

Acesse o site www.tre-pa.jus.br Clique na aba "eleitor eleições" e vá em "Consultar Local de Votação" Na aba que irá abrir, informe seu nome, CPF ou título de eleitor; data de nascimento e nome da mãe. Caso o nome da mãe não conste, basta clicar em "não consta". Pronto. Sua identificação, zona, local e endereço irão aparecer na tela.

Print das informações do site do TRE/PA. (Foto: Site TRE/PA)

Quais foram as mudanças no local de votação?

Entre algumas mudanças reportadas pelo TRE/PA, estão:

Eleitores das seções 11, 12, 13, 14, 15, 403 e 406 da E.E.E.M. Santa Maria de Belém foram transferidos para E.E.E.F.M. Tiradentes I, na Rua dos Mundurucus. Eleitores do Colégio Salesiano Nossa Senhora do Carmo foram transferidos para o Colégio Dom Mário, localizado na rua Dr. Malcher, na Cidade Velha. Eleitores do Salão Paroquial da Igreja de Santa Luzia foram transferidos para E.E.E.F. Placídia Cardoso, na Rua dos Tamoios. Eleitores do Imperial Esporte Clube foram transferidos para E.E.E.F.M. Artur Porto, na rua Fernando Guilhon.

Outras informações

Em caso de dúvidas e outras informações, o TRE/PA orienta entrar em contato com a 1ª Zona Eleitoral através do telefone (91) 3346-8187 ou no e-mail zona001@tre-pa.jus.br.

