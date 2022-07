Eleições 2022: TRE Pará altera locais de votação em Belém; veja quais são

O Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Pará (TRE/PA) anunciou, nesta terça-feira (12), alterações em alguns locais de votação na capital paraense. As mudanças alcançam eleitores da 1ª Zona Eleitoral do Pará, que abrange município de Belém, e vão valer para as eleições 2022.

VEJA MAIS

Veja as mudanças

Aqueles que votam nas seções 11, 12, 13, 14, 15, 403 e 406, que anteriormente funcionavam na E.E.E.M. Santa Maria de Belém, passam a votar na E.E.E.F.M. Tiradentes I, na Rua dos Mundurucus.

Já as sessões que funcionavam no Colégio Salesiano Nossa Senhor do Carmo, foram transferidas para o Colégio Dom Mário, localizado na rua Dr. Malcher, na Cidade Velha.

As eleitores que votam no Salão Paroquial da Igreja de Santa Luzia, passarão a votar na E.E.E.F. Plácida Cardoso, na Rua dos Tamoios.

Quem votava no Imperial Esporte Clube, vai votar na E.E.E.F.M. Artur Porto, a rua Fernando Guilhon.

Em caso de dúvidas, o TRE/PA orienta a entrar em contato com a 1ª ZE, pelo telefone (91) 3346-8187 ou no e-mail zona001@tre-pa.jus.br, para mais informações.