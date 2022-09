Grupo Liberal entrevista Flexa Ribeiro, candidato ao senado, nesta quarta (21)

Nesta quarta-feira (21), será a vez do candidato ao Senado Federal Flexa Ribeiro (PP) apresentar as suas propostas para as eleições de 2022 durante a entrevista realizada pelo Grupo Liberal, que será transmitida a partir das 12h30, pelas plataformas do Grupo.

Fernando de Souza Flexa Ribeiro, de 77 anos, é graduado em engenharia civil e ocupou o cargo de senador durante 14 anos. Em 2018, segundo o levantamento da Confederação Nacional dos Municípios (CNM), Flexa foi eleito o melhor senador do país.

A entrevista será transmitida ao vivo pelo site OLiberal.com, Youtube, Facebook e Instagram de O Liberal. Os jornais impressos O Liberal e Amazônia também terão um resumo das entrevistas nas edições do dia seguinte à entrevista.

Hoje também será entrevistado o candidato Paulo Roseira, que concorre pelo Agir, ao cargo de governador do Pará.

Confira a data das próximas entrevistas

Governo do Estado:

- 21/9 (quarta): Paulo Roseira (Agir) às 15h;

- 22/9 (quinta): Dr. Felipe (PRTB) às 12h30;

- 28/9 (quarta): Zequinha (PL) às 12h30;

- 29/0 (quinta): Helder Barbalho (MDB) às 12h30.



Senado Federal

- 21/9 (quarta): Flexa Ribeiro (PP) às 12h30;

- 23/9 (sexta): Beto Faro (PT) às 12h30;

- 27/9 (terça): Mário Couto (PL) às 12h30;

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política)