Mototaxista Francinaldo Pureza solicita reforma na praça Henrique Santiago, no Tapanã

As praças são espaços de encontro e convivência, por isso, precisam de manutenção estrutural para receber os cidadãos. Mas no conjunto Cordeiro de Farias, bairro do Tapanã, em Belém, a situação é um pouco diferente. Francinaldo Pureza trabalha como mototaxista no entorno da praça Henrique Santiago e denuncia a falta de reformas no local.

“Infelizmente, a nossa praça aqui tem mais de 8 anos que não tem uma reforma”. Ele diz que se sente desamparado pela prefeitura: “Nos finais de semana, tem (crianças) porque vem o pessoal que trabalha com pula-pula, piscina de bolinha, entendeu? Tem essa brincadeira. Mas um escorrega-bunda, um balancinho que tem em praça, aqui, a gente não tem”.

Mototaxista Francinaldo Pureza (Reprodução: Bruno Macedo)

Assim como ocorre em vários locais de Belém, a praça Henrique Santiago também sofre com acúmulo de lixo. Outros problemas são as barracas de vendedores ambulantes, que precisam ser ordenadas na área, e a falta de manutenção nos brinquedos, que estão enferrujados.

De acordo com Francinaldo, a iluminação e a segurança pública estão em dia. Apesar disso, o autônomo se queixa da ausência de opções de lazer gratuitas para levar a família e desfrutar do espaço público. “Tem policial que passa, as viaturas, o 24º (BPM) passa por aqui, mas para diversão com a família, a gente não tem, entendeu?”, conclui.

Praça Henrique Santiago, no Cordeio de Farias (Reprodução: Bruno Macedo)

Sobre as denúncias referentes ao abandono da praça Henrique Santiago, a reportagem solicitou posicionamento da Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) e da Secretaria Municipal de Urbanismo (Seurb). Não houve retorno até o fechamento desta edição.

Como denunciar?

