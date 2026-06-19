Motorista do 'Geladão' viraliza ao dançar brega paraense em ônibus: 'Ele ama o que faz'

O motorista do Geladão Santa Bárbara, Renato Fabiano, conquistou diversas pessoas nas mídias sociais ao publicar um vídeo dançando brega paraense dentro do transporte público, na Região Metropolitana de Belém. Além das danças, o profissional também costuma postar vídeos demonstrando a felicidade de trabalhar com seus passageiros e a saudade que aperta quando ele ganha algumas folgas da empresa.

"Depois do primeiro vídeo, após o recado dado do coração bater de saudade, depois do retorno das folgas. Agora o coração bate feliz de estar de volta e ver todos os passageiros que pegam o ônibus Santa Bárbara comigo", escreveu ele em um de seus vídeos publicados no Instagram.

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O sucesso do motorista do "Geladão"

Ao acompanharem a dança do motorista nas mídias sociais, muitas pessoas se animaram com o humor e a felicidade de Renato dentro do ônibus. "Motorista no Pará é diferenciado!!! Ele ama o que faz!", disse uma seguidora. "É raro ver um motorista de ônibus tão feliz , isso significa que tem empatia e trata bem os passageiros, parabéns", desejou outra. "Só sucesso essa viagem. Qual teu horário motora?", brincou um terceiro.

Nos comentários do vídeo, o motorista agradeceu o afeto e o carinho das pessoas que o elogiaram pela alegria e entusiasmo ao iniciar mais um dia de trabalho no transporte público de Belém. "Muito obrigado pelo carinho, Deus abençoe grandiosamente cada um de vocês, só quero transmitir esse energia, podemos ser feliz mesmo com a dificuldade do dia a dia. Deus em primeiro sempre!", escreveu Renato Fabiano.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web em Oliberal.com)