Mosqueiro fica movimentado no segundo final de semana das férias

O sol e o dia limpo fizeram a alegria dos veranistas em Mosqueiro, em Belém, no segundo domingo das férias (14/07) . As praias ficaram movimentadas, porém ainda distantes de estarem lotadas, como deve ocorrer nos próximos finais de semana de julho. Banhistas aproveitaram a água e o sol, enquanto vendedores e barraqueiros estavam contentes com o movimento. O domingo também teve a realização de 8ª Etapa da 11ª Copa Brasil do Circuito Nacional de Águas Abertas.

Na praia do Chapéu Virado, o sucateiro Vando Cardoso, de 48 anos, estava com a família aproveitando o domingo. Eles foram preparados à praia com várias coisas. Cadeiras, guarda-sol, comida, churrasqueira, brinquedos e muitos mais. “Para aproveitar o final de semana, sair daquele estresse do trabalho, é muito bom estar com a família. Chegamos hoje de manhã, vamos só amanhã ou terça”, informou. A família de Vando alugou uma casa para passar os próximos dias na bucólica.

“A gente acha mosqueiro muito bom porque é perto da gente. A gente mora na Cidade Nova e é acostumado a vir em Mosqueiro, todo o ano a gente vem. O importante é esse clima da praia, da ilha, que é muito bom”, detalhou. A família ainda iria decidir a programação do final de semana, mas já estava animada com a manhã de praia. “Vamos decidir para mais tarde ainda o que vamos fazer”, declarou.

Etapa Nacional do Circuito Brasileiro de Águas Abertas Mosqueiro teve praias movimentadas, mas ainda sem estarem lotadas. (Vito Gemaque/O Liberal) Famílias puderam aproveitar as praias de Mosqueiro com tranquilidade. (Vito Gemaque/O Liberal) Vencedores do Circuito Brasileiro de Águas Abertas em Mosqueiro. (Vito Gemaque/O Liberal) O vendedor Benunes Souza sempre vai trabalhar em Mosqueiro nos finais de semana de julho. A família do sucateiro Vando Cardoso foi preparada para a praia. (Vito Gemaque/O Liberal) (Vito Gemaque/O Liberal) Atletas participam do Circuito Nacional de Águas Abertas em Mosqueiro na travessia de 1,5 Km. (Vito Gemaque/O Liberal) Atletas participam do Circuito Nacional de Águas Abertas em Mosqueiro na travessia de 1,5 Km. (Vito Gemaque/O Liberal) Atleta chega ao final da prova do Circuito Nacional de Águas Abertas em Mosqueiro. (Vito Gemaque/O Liberal)

O vendedor ambulante Benunes Souza, de 69 anos, vai todos os finais de semana de julho trabalhar nas praias. Ele que conhece bem avaliou que os veranistas estão começando a chegar. “Está razoável. A tendência é melhorar. Estava por aqui na semana passada. Essa semana agora está dando mais gente”, contou.

Uma das administradoras de uma barraca das praias de Mosqueiro gostou das vendas neste domingo. Amanda Souza, de 23 anos, viu mais gente do que final de semana passado. “O turismo está muito bom, as pessoas estão consumindo bastante. Esse ano está mais movimentado do que no ano passado”, comparou. “Nossas praias são muito bonitas. Hoje em dia estão mais bem cuidadas com o novo agente distrital. Está melhor, mais bonita, aconselho as pessoas para vir para Mosqueiro. Aqui é mais em conta e mais perto de Belém”, convidou. Os preços de refeição no restaurante e bar variam de R$ 40 até R$ 120.

O domingo também teve uma atração especial com a realização da 8ª Etapa e 11ª Copa Brasil do Circuito de Águas Abertas em Mosqueiro. Aproximadamente 100 atletas, crianças e adultos participaram de provas nas águas de Mosqueiro. Os adultos participaram da travessia de 1,5 Km de extensão. O evento foi organizado pela Federação Paraense de Desportos Aquáticos (FPDA) com apoio da Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer (Sejel).

Essa foi a primeira vez que o jovem Rafael Leal, de 16 anos, do Instituto Pedro Nicolas, de Manaus, nadou em Mosqueiro. Isso não foi um empecilho para ele conquistar o primeiro lugar geral da prova com uma boa margem de distância dos outros colocados. “É um momento feliz. Essa é uma prova difícil, eu acabei me perdendo no meio, mas é uma coisa boa ganhar no primeiro lugar geral absoluto e vou em busca de outros títulos durante o ano”, afirmou.

“Acho que a maior dificuldade foi a visibilidade das boias, eu acabei me perdendo no meio, mas consegui alcançar os que haviam me passado e consegui trazer esse título para Manaus”, complementou.

Para o representante da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA), Henrique Borges, o evento foi novamente um sucesso. “O ano passado a gente já havia realizado a etapa da Copa Brasil de Águas Abertas aqui. Esse é o segundo ano que estamos realizando a etapa Brasil em Mosqueiro, um local bonito e de água agradável” elogiou.

“A estrutura está muito boa, principalmente aqui fora d’água. A estrutura que foi montada para comportar os atletas, realizar premiação, as boias, o pórtico de chegada, tudo estava a contento. A dificuldade de realização dessa prova é no sentido da correnteza, porque a prova tem que ser muito bem calculada com um horário de largada da prova, para que essa correnteza não se torne instransponível para os atletas que estão realizando”, revelou.