Mosqueiro recebe shows gratuitos na Praia do Chapéu Virado

Neste sábado (13), o cantor Roberto Castro, da Farra de Elyte, e o DJ Júnior Monteiro, animam os veranistas de Mosqueiro, distrito de Belém.

As atrações se apresentam em um palco na Praia do Chapéu Virado. A ação faz parte do projeto “Onda Equatorial”, que abrange o “Um Palco para Todos Os Sons” e “Onda”, da Equatorial Energia, por meio da Lei Semear, do Governo do Pará.

Hoje e amanhã (14), e também nos dias 19, 20 e 21, e 26, 27 e 28, a programação ocorre em Salinas, Mosqueiro e Outeiro, com atrações culturais e ainda ações de conscientização ambiental.

As apresentações artísticas vão contemplar músicos da própria localidade e atrações consagradas.