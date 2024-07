Rádio Liberal FM leva shows gratuitos para Orla do Maçarico em Salinópolis; veja a programação

A temporada de verão em Salinópolis vai ganhar ainda mais animação com a programação de shows da Rádio Liberal FM no Maçarico. A partir da próxima sexta-feira (12/7) e durante todos os finais de semana do mês, os moradores e turistas poderão aproveitar apresentações musicais gratuitas na orla do município paraense. O evento contará com um palco montado especialmente para receber artistas locais, garantindo entretenimento nas sexta-feira e sábado até o dia 27 de julho.

Quem vai abrir a temporada de shows é o cantor sertanejo Luann Kassio, que se apresentará no dia 12. Os sucessos do artista, como "Faixa 6" e "Essa boca aqui", serão tocadas na noite. No sábado (13), é a vez da cantora de tecnobrega Suanny Batidão, que eternizou as canções "O dia do seu casamento", "Val pescador" e "Rubi" em sua voz. A apresentação ficará por conta do comunicador Markinho Pinheiro.

Ainda na programação terá shows de Nira Duarte, Markinho Duran, Nosso Tom e Banda M'Synck, respectivamente, nos dias 19 a 27, último final de semana, prometendo uma variedade musical que agrada a todos os gostos. Além dos shows, haverá distribuição de brindes e outras surpresas para o público presente.

Abner Luiz, diretor da Rádio Liberal, destacou a importância dessa iniciativa que já se tornou uma tradição no verão paraense. "É uma tradição da Rádio Liberal fazer essa parceria com o município de Salinas e levar as bandas paraenses para animar o público lá na Orla do Maçarico, envolvendo tanto a população local quanto os turistas que vão para Salinas", afirmou.

A programação, que é totalmente gratuita, visa proporcionar momentos de diversão e entretenimento para todos. "Ninguém paga nada, isso já é uma tradição do verão e nós vamos realizar novamente este ano", ressaltou o diretor. Além das apresentações musicais, a Rádio Liberal FM estará presente não apenas no Maçarico, mas também na Praia do Atalaia, com diversas ações voltadas para os ouvintes. Abner destacou a importância dessas interações.

"Estaremos com nossos ouvintes, premiando a fidelidade desse público com o Grupo Liberal, a Rádio Liberal e nossos profissionais, levando brindes e fortalecendo os laços durante o verão”, disse Abner Luiz.

Segundo o diretor, a programação é cuidadosamente planejada para garantir que o público desfrute ao máximo da cultura musical paraense e da alegria típica do verão. "Sempre pensamos em animar nosso povo, levar nossa música paraense e espalhar alegria entre todos que já estão no clima festivo dessa estação", afirmou.

BLITZ VERÃO

A partir do dia 13 de julho, os comunicadores Markinho Pinheiro e Vanessa Araújo estarão à frente do Lib Movel, o automóvel da Rádio Liberal FM para interagir diretamente com os ouvintes nas praias de Salinópolis e na Ilha de Mosqueiro.

Durante os dias 13, 14, 20, 21, 27 e 28 de julho, das 10h às 12h e das 12h às 14h, os jornalistas levarão entretenimento e novidades para os frequentadores das praias e ilhas próximas.

Para o diretor da Rádio Liberal, a importância dessas ações que visam aproximar ainda mais o público durante o verão.

"Sempre que o público vê nossa equipe, é uma oportunidade de dar uma pausa, participar e ganhar um prêmio, um brinde para curtir o verão em parceria com o Grupo Liberal", enfatizou Abner.

Confira a programação completa:

Sexta-feira (12):

Luan Kassio

Sábado (13):

Suanny Batidão

Sexta-feira (19)

Nira Duarte

Sábado (20)

Markinho Duran

Sexta-feira (26)

Nosso Tom

Sábado (27)

Banda M’Synck