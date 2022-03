Moradores do Icuí-Guajará serão atendidos por campanha Círio Solidário

No próximo sábado (19), será realizada a quinta edição da campanha Círio Solidário, que dessa vez levará serviços gratuitos a moradores do bairro Icuí-Guajará, em Ananindeua. A população terá acesso a atendimento médico, jurídico, odontológico, emissão de documentos, entre outros serviços, durante a ação montada na Paróquia Santo Inácio de Loyola, das 8 às 14h. Nas edições anteriores, por conta da pandemia de Covid, foram feitas arrecadações de valores e alimentos para produção de cestas básicas. Esta será a primeira vez que a campanha será realizada de forma presencial.

Confira os serviços que serão ofertados durante a ação

Atendimentos psicológico, odontológico e nutricional (ESAMAZ);

Atendimento jurídico para causas cíveis e trabalhistas (CESUPA e OAB);

Corte de cabelo (Instituto Embelleze);

Consultas dermatológicas, reumatológicas, geriatria, pediatria e neurologia, pela UEPA;

Orientação cardiológica: aferição de pressão arterial, ausculta cardíaca, palpação dos pulsos e saturação de oxigênio (UEPA);

Emissão de RG, certidão de nascimento e óbito (Defensoria Pública);

Momentos lúdicos para crianças com leituras e doações de livros (Fundação Cultural do Pará);

Teatro de fantoches;

Consultas de cardiologia, gastroenterologia, clínica médica, pediatria e fisioterapia (equipe de saúde da Guarda de Nazaré);

1 ambulância UTI da Medsalute como apoio;

Alistamento militar (Junta Militar);

Orientações para primeiros socorros e cuidados em casa (Bombeiros);

Posto de coleta de resíduos para reciclagem (Prefeitura de Ananindeua);

Vacinação contra Covid-19 (seguindo o calendário da Prefeitura de Ananindeua).

Apoio dos fiéis

A Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré estará presente na paróquia, com realização de missa às 13h. “Assim como nas outras edições, a DFN também está arrecadando cestas básicas, que serão entregues à Paróquia no dia do evento, ficando a Região Episcopal São Vicente de Paulo responsável pela distribuição das cestas às comunidades. Nossa expectativa é realizar mais de 1.000 atendimentos”, esclarece o coordenador do Círio 2022, Antônio Salame. O valor de cada cesta será de 60 reais, que equivale a uma cesta básica com 15 itens, podendo ser enviado diretamente no pix diretoriadocirio@santuariodenazare.com.br.

Para a realização do evento, a DFN conta com o apoio da Defensoria Pública, UEPA, ESAMAZ, CESUPA, OAB, UNAMA, equipe de saúde da Guarda de Nazaré, Instituto Embelleze, Fundação Cultural do Pará, Prefeitura Municipal de Ananindeua, Polícia Militar, Guarda Municipal de Ananindeua, Paróquia Santo Inácio de Loyola e a Região Episcopal São Vicente de Paulo. O Cartão Nazaré é Apoiador Oficial do Evento.

Balanço

De acordo com a DFN, desde 2020 foram produzidas com o dinheiro e alimentos arrecadados através de doações, mais de 7.900 cestas básicas que beneficiaram mais de 50 instituições, entre as Obras Sociais da Paróquia da Nazaré (OSPAN) e outras, como Missão Belém, Fazenda Esperança, Santo Inácio de Loyola, Guarda de Nazaré, Casa do Pão, Paróquia Santo Antônio de Lisboa, Creche Betinho, Cooperativa de Icoaraci, Preventório Santa Terezinha, Comunidade Mar a Dentro, Instituto Hesed Benevides, Fundação Pestalozzi, creche Santa Rita de Cássia, Cáritas Belém, Casa do Menino Jesus e Paróquia do Aurá. Nos dois anos foram arrecadados cerca de 400 mil reais em doações, sendo realizadas duas edições em 2020 e duas edições em 2021.

Doações

Para contribuir com a campanha, os interessados podem enviar doações através da chave PIX diretoriadocirio@santuariodenazare.com.br ou por transferência bancária para a conta do Santuário Mariano Arquidiocesano – Basílica Santuário de Nossa Senhora de Nazaré do Desterro, CNPJ: 24.665.867/0001-24, banco 756 - Sicoob Transamazônica, agência 4609-4 e conta 21.759-0.

Serviço

Campanha Círio Solidário

Data: 19/03/2022

Local: Paróquia Santo Inácio de Loyola, localizada na R. Santa Fé, 487 - Icuí-Guajará, em Ananindeua.

Horário: 8 às 14h

Entrega de senhas para atendimento a partir de 7h.

