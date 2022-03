Diretoria da Festa confirma data oficial do Círio 2022; veja a programação completa

Descida da Imagem na Basílica Santuário, Missa da Trasladação no Colégio Gentil à Grande Procissão com saída da Catedral da Sé, na Cidade Velha, em Belém, no domingo, dia 9 de outubro. A Diretoria da Festa de Nazaré divulgou, nesta sexta-feira (11), a programação completa do Círio de Nossa Senhora de Nazaré, neste ano de 2022, e nenhum evento da tradição ficou de fora. Contudo, a entidade também informou que realizará o que for possível à época de cada evento, o que não for permitido, a Diretoria adaptará como fez nos anos de 2020 e 2021.

A programação completa da festividade nazarena está no site oficial do Círio de Nazaré. A festividade terá de volta inclusive a programação cultural do Círio Musical, com apresentações na concha acústica Capela Bom Pastor, na Praça Santuário em frente à Basílica de Nazaré. O Recírio na Praça Santuário também está definido para 8h do dia 24 de outubro de 2022.

No entanto, a Diretoria da Festa de Nazaré informou também, nesta sexta-feira (11), que sempre desenvolve suas atividades para organizar os eventos e as procissões oficiais do Círio, e o que for possível ser executado à época de cada evento, será feito, do contrário, a Diretoria fará adaptações, como em 2020 e 2021.

A Diretoria da Festa não cita a pandemia da covid-19, mas se entende que a possibilidade ou não de certos eventos da quadra nazarena estarão condicionados ao cenário epidemiológico em outubro de 2022.

Confira a programação completa no mês de outubro:

1º de outubro, 7h - 8ª Visita da Imagem Peregrina (IP) à Região Episcopal Menino Deus

3 a 8 de outubro, 7h - Acompanhamento Peregrinos de Nazaré Casa Plácido e Trecho Castanhal/Belém 04 Ter 18h Missa de Abertura Oficial do Círio 2022 Basílica Santuário

4 de outubro, 19h - Abertura Oficial do Círio 2022 Casa de Plácido

5 de outubro, 8h - Abertura da Vigília de Adoração/Oração Capela Bom Pastor

5 de outubro, 20h - Procissão do Traslado dos Carros Basílica Santuário / CDP

6 de outubro, 18h - Missa de Apresentação do Manto Basílica Santuário

7 de outubro, 6h30 - Encerramento da Vigília de Adoração/Oração Capela Bom Pastor

7 de outubro, 7h - Missa do Traslado Basílica Santuário 07 Sex 08h Traslado Ananindeua/Marituba Basílica Santuário

7 de outubro, 21h - Live Decoração da Berlinda Estação dos Carros

8 de outubro, 5h30 - Romaria Rodoviária Ananindeua

8 de outubro, 9h - Romaria Fluvial Icoaraci

8 de outubro, 11h30 - Moto Romaria Pça. Pedro Teixeira

8 de outubro, 12h30 - Descida da Imagem Basílica Santuário

8 de outubro, 16h30 - Missa da Trasladação Colégio Gentil

8 de outubro, 17h30 - Trasladação Colégio Gentil

9 de outubro, 6h - Missa do Círio Catedral da Sé

9 de outubro, 7h - Círio Catedral da Sé

9 a 22 de outubro, 20h - Programação Cultural/Círio Musical e Intercessão Concha Acústica Capela Bom Pastor

15 de outubro, 8h - Ciclo Romaria Praça Santuário

15 de outubro, 16h - Romaria da Juventude Igreja a definir / Basílica Santuário

16 de outubro, 7h - Missa Romaria das Crianças Praça Santuário

16 de outubro, 8h - Romaria das Crianças Praça Santuário

20 de outubro, 19h - Entrega dos Certificados aos Apoiadores e Colaboradores do Círio 2022 Hotel Grand Mercure

22 de outubro, 5h30 - Romaria dos Corredores Praça Santuário

23 de outubro, 7h - Missa Procissão da Festa A definir

23 de outubro, 8h - Procissão da Festa A definir

23 de outubro, 18h - Missa de Encerramento do Círio Basílica Santuário

23 de outubro, 19h - Encerramento do Círio 2022 Casa de Plácido /21h45 - Espetáculo de Encerramento Praça Santuário

24 de outubro, 6h30 Subida da Imagem Basílica Santuário/ 7h Missa do Recírio Praça Santuário/ 8h Recírio Praça Santuário