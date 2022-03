Círio 2022: Guamá recebe a visita da imagem Peregrina

A programação de visita da Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré às Regiões Episcopais da Arquidiocese de Belém começou na tarde desta sexta-feira (11) no bairro do Guamá. E começou em grande estilo: a mesma imagem que circula por Belém no dia do Círio saiu às ruas do bairro antes de retornar à Paróquia São Pedro e São Paulo.

Paroquianos festejam presença da Imagem Peregrina (Foto: Eduardo Rocha / O Liberal)

A procissão percorreu a avenida Barão de Igarapé-Miri e outras vias, sendo saudada por famílias e fiéis nas casas, estabelecimentos comerciais, repartições, calçadas e veículos. Na chegada a igreja, a imagem foi saudada pelos paroquianos e pelo padre José Antônio, pároco de São Pedro e São Paulo, que comemoraram muito a presença do ícone do Círio entre os guamaenses.

No começo da noite, começou a ser celebrada a Santa Missa na Paróquia, com a presença da Imagem Peregrina. Participam da programação do Guamá o coordenador da Diretoria da Festa de Nazaré, Antonio Salame; o diretor de Evangelização, Jorge Xerfan, e o diretor de Procissões, Antônio Souza, além de outros membros da Diretoria da Festa e integrantes da Guarda de Nazaré.