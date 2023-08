Moradores do centro de Belém reclamam da Coleta de lixo

Moradores de bairros do centro de Belém denunciam a falta de coleta de lixo em alguns pontos dos bairros do Umarizal, Campina e Comércio. Na tarde desta segunda-feira (28) a reportagem fez um tour pela cidade e chegou a encontrar alguns focos de lixo. Acionada pela redação integrada de O Liberal, a Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) disse que enviará uma equipe aos locais apontados. Se for constatado o problema, notificará a empresa responsável pelo serviço, para que a coleta de lixo na área seja regularizada.

Na esquina da D. Pedro I com Jerônimo Pimentel, no Umarizal, um amontoado de lixo provocou a indignação de alguns moradores e comerciantes logo no início da manhã. Liane Lima, que tem uma barraca onde vende guaraná em pó, disse que a sujeira afasta o público. "Hoje eu cheguei e tinha um monte de lixo. Eu fico bem sem graça diante dos clientes, pois aqui é um local que vende alimentos e eles não se sentem à vontade para consumir", diz a jovem.

Liane acrescenta que por volta das 10h o lixo foi recolhido. "É uma situação bem complicada para nós", reclama. Rosemary Maciel, que também trabalha na Praça Brasil com venda de alimentos, diz que a coleta geralmente é feita a partir das 22h.

"Cada barraca fica responsável por fazer a limpeza da sua área. Geralmente a gente deixa o lixo na esquina, mas, além disso, quando o caminhão chega eles passam pelas barracas e perguntam se ainda tem algo para recolher. Eu não sei dizer o motivo da demora da coleta de ontem", relatou. De acordo com Rosemary, de segunda a sábado os garis fazem a limpeza na praça.

Nos bairros da Campina e do Comércio foi possível constatar amontoados de lixo em várias esquinas. Na rua Ó de Almeida, onde o espaço para passagem dos pedestres nas calçadas já é bem reduzido, uma havia muitos pontos de descarte tomados por lixo. Na rua Gaspar Viana a mesma situação, pedestres tendo que desviar do acúmulo de lixo deixadoi sobre os corredores de circulação.