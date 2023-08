Moradores de Breves denunciam fumaça de lixão que invade a cidade

Moradores do município de Breves, no Arquipélago do Marajó (PA), denunciam que uma fumaça espessa proveniente da queima de resíduos sólidos no lixão administrado pela prefeitura municipal assola as famílias nos bairros todas as noites. Segundo um morador que prefere não se identificar no começo deste ano moradores reivindicaram providências por parte da gestão ambiental, o que foi reforçado na quarta-feira (16).

“Essa fumaça começou a ficar mais intensa a partir do período da pandemia da covid-19; ela vem da queima de resíduos no lixão da prefeitura na estrada Breves-Arapijó; essa queima ocorre à noite, e, então, dá para se ver a fumaça vindo e se espalhando pela cidade”, relata o morador.

A situação se complica ainda mais neste período do verão, quando ficam escassas as chuvas. “Pessoas que têm alergia e problemas pulmonares ficam pior com a fumaça”, assinala o morador. Ele conta que chega a fechar a casa toda, mas não pode usar a central de ar-condicionado, para a fumaça não entrar. “Ficamos somente com o ventilador. mas é difícil, diante do calor que está fazendo”, complementa.

Riscos

Para o pneumologista José Antônio Cordero, a combustão de material orgânico ou não orgânicos é prejudicial ao meio-ambiente, modifica o clima, e a fumaça, então, se constitui um risco para a saúde dos cidadãos, em especial crianças e pessoas idosas. Pode provocar e agravar enfermidades como pneumonia e bronquite e desencadear processo de asma.

Cordero alerta para o fato de que a queima, por exemplo, de material plástico, reunindo substâncias cancerígenas, constitui-se em um risco muito grande à população. Ressaltou que no município de Marabá, no sudeste do Pará, o Ministério Público conseguiu suspender a produção irregular de carvão.

Prefeitura

Em Nota, a Prefeitura Municipal de Breves enviou um esclarecimento sobre a situação. “A Prefeitura Municipal de Breves (PMB), por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMA), informa que dentro de suas competências, tem tomado todas as medidas cabíveis para a coibição do crime ambiental”