Moradores do bairro da Pedreira ficarão sem água até o meio-dia da quarta-feira (13)

Moradores da Pedreira, em Belém, devem se preparar pois, segundo boletim da Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa), o fornecimento de água para o bairro será suspenso a partir das 22h desta terça-feira (12). O serviço só deve ser restabelecido a partir das 12h desta quarta-feira (13). A interrupção do abastecimento é necessária para execução da obra de substituição da rede. Após a conclusão do trabalho, o abastecimento será normalizado de forma gradativa.

Em nota, a Cosanpa orientou a quem tiver caixa d’água em casa para encher os reservatórios de forma a reduzir os transtornos decorrentes da interrupção. Porém, o serviço não afetará o bairro todo, visto que o setor foi dividido em trechos ou Distritos de Medição e Controle (DMC).

Confira os trechos que vão ficar sem água na Pedreira:

Tv Mauriti, entre Av. Pedro Miranda e Av. Senador Lemos

Av. Senador Lemos, entre Tv. Pirajá e Tv. Mauriti

Tv. Pirajá, entre Av. Pedro Miranda e Av. Senador Lemos

Tv. Angustura, entre Av. Pedro Miranda e Av. Senador Lemos

Rua Antônio Everdosa, entre Tv. Pirajá e Tv. Mauriti

Av. Pedro Miranda entre Tv. Pirajá e Tv. Mauriti

Tv. Enéas Pinheiro, entre Av. Pedro Miranda e Av. Senador Lemos

Tv. Lomas Valentinas, entre Av. Pedro Miranda e Av. Senador Lemos

Tv. Barão do Triunfo, entre Av. Pedro Miranda e Av. Senador Lemos

Rua Nova, entre Tv. Pirajá e Tv.Mauriti