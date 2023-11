Moradores denunciam abandono do Hospital Maternidade Municipal de Benevides

Moradores do município de Benevides, na Região Metropolitana de Belém, no Pará, denunciam o abandono do Hospital Maternidade Municipal. O local onde funcionava a unidade de saúde pública está desativado a mais de seis anos. Por meio do portal Datasus, é possível verificar que as atividades no local foram desativadas no ano de 2017, por motivo de reforma, mas a unidade não foi reativada até o momento, causando prejuízos para as pessoas que precisam de atendimento médico.

Segundo moradores, durante todos esses anos, não nasce nenhum cidadão benevidense neste hospital do município, pois as mulheres grávidas são encaminhadas para cidades vizinhas para a realização dos partos. O local, por estar abandonado, também é usado para o descarte irregular de lixo e entulhos, favorecendo o esconderijo de criminosos.

Ainda de acordo com os denunciantes, todos os aparelhos e equipamentos que tinham no local desapareceram e a unidade hospitalar se encontra em total abandono. Várias tentativas em buscas de respostas já foram feitas, mas nenhum esclarecimento foi feito para a população, que cobra respostas do poder público sobre o hospital.

“O único hospital que temos e não funciona, isso é triste para todos nós que precisamos de atendimento médico. Muitos moradores não têm condições de se deslocarem para outra cidade, e acabam padecendo doentes sem assistência e dignidade. Queremos que nossos direitos sejam respeitados”, disse um dos moradores, que preferiu não se identificar.

O valor da reforma está orçada em 5.319.331,99, com um prazo de execução de duzentos e quarenta dias. A obra foi iniciada na gestão municipal anterior da atual, mas a atual gestão também não concluiu a obra. O local é o único hospital da cidade e, conforme as denúncias, a desativação tem gerado transtornos irreversíveis para os moradores de Benevides.

“Antes tinha uma placa em frente ao hospital com o valor absurdo que seria usado para a reforma, mas pelo visto não foi, pois não teve reforma e nem hospital. Se não fizermos por nossa conta, nossas famílias acabam sofrendo ainda mais sem recursos, aqui é cada um por si. Uma cidade sem hospital, é uma cidade sem saúde”, contou outro morador, que também não quis se identificar.

A reportagem solicitou nota para a Prefeitura de Benevides. Não houve retorno até o fechamento desta edição.