Forro do teto de posto de saúde cai e atinge idosa que aguardava atendimento

Uma idosa foi atingida pelo forro do teto de uma Unidade Básica de Saúde (UBS) que despencou enquanto aguardava por atendimento, na última quinta-feira (8), afirmam testemunhas. O caso ocorreu na unidade de João Nunes da Silva, zona rural de Eunápolis, na Bahia. Com informações do G1.

A estrutura de gesso caiu em cima da mulher. Ela teve ferimentos leves e passa bem. Por meio de nota, a Secretaria Municipal de Saúde lamentou o ocorrido e afirmou que o forro foi danificado pelas fortes chuvas que atingem a região.

A Secretaria informou também que o reparo já foi iniciado e não há mais riscos de queda na unidade de saúde.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política)