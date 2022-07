Moradores de três bairros de Belém recebem oficinas com foco no mercado de trabalho

Moradores dos bairros do Jurunas, Condor e Cremação, em Belém, participaram de uma programação voltada para o mercado de trabalho, nesta quarta-feira (05). A iniciativa foi organizada pela Prefeitura de Belém, por meio do Programa de Saneamento da Bacia da Estrada Nova (Promaben), e reuniu jovens e adultos que moram entorno das obras da macrodrenagem da bacia do Tucunduba. A atividade seguirá até a próxima quinta-feira (07), no auditório da Promaben.

Um dos assistidos pelo projeto foi o estudante do Ensino Médio, Leandro Silva do Rosário, 19 anos. O jovem participou da Oficina de Preparação para Entrevista de Emprego e Elaboração de Currículo e disse que essa foi uma boa oportunidade. “Com certeza vou ficar melhor preparado com essas instruções e vai servir pra mim lá na frente”, comentou o jovem.

Leandro nunca trabalhou com carteira assinada e disse ter pouca experiência na preparação de currículo, mas após a oficina terá uma base. "Com certeza já vou poder fazer um bom currículo e encaminhar para um emprego”, acredita.

Todos os moradores beneficiados por essa iniciativa passarão 20 horas aulas aprendendo técnicas para a elaboração de curriculum vitae e de comportamento em entrevistas de emprego. A oficina faz parte do programa de Comunicação Social do plano social do Promaben e ministrada pela psicóloga Alessandra Rodrigues, especialista em Terapia Cognitivo-Comportamental.

A subcoordenadora social do Promaben, Regina Penna, fala que a oficina vai além de preparar os participantes esses candidatos. "Vamos buscar já a inserção desses jovens com inscrição no Serviço Nacional de Emprego e no Portal do Trabalhador da Prefeitura de Belém, que podem oferecer emprego para essas pessoas”, explica Regina.

Responsabilidade Social

As oficinas foram projetadas pensando no funcionamento dos processos de seleção de pessoal e com orientações para a preparação de currículo. A ideia é ajudar a elevar a autoestima e autoconfiança dos participantes para aumentar as chances na triagem de candidatos. Outra preocupação é sobre o comportamento e a apresentação visual nas entrevistas de emprego. Ao final da atividades, os jovens foram incentivados a se cadastrarem em sites de empregos, como o Sine, no Portal do Trabalhador e agências de emprego.