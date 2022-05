Prefeitura troca garrafas pet e óleo de cozinha por descontos na conta de energia; entenda

Com foco na prservação ambiental, a Prefeitura de Belém inicia uma camapanha de coleta de garrafas PET e de óleo de cozinha. A iniciativa, por meio do por meio do Programa de Saneamento da Bacia da Estrada Nova (Promaben), é justificada pelo fato de que, como informa a gestão municipal, uma garrafa PET pode levar até 600 anos para se decompor, e um litro de óleo de cozinha usado pode contaminar 25 mil litros de água.

Os cidadãos e cidadãs interessados em participar da campanha podem depositar garrafas PET e óleo de cozinha usado nos pontos de coleta voluntária localizados no Promaben, na avenida Bernardo Sayão, 3224 (antigo Iate Clube) ou na Escola Municipal de Ensino Fundamental Nestor Nonato, na passagem Radional II, ambos no bairro da Condor. A coleta vai até o dia 24 de maio, das 8 às 17 horas.

Desconto na energia elétrica

Como resultado de parceria do Promaben com a concessionária de energia elétrica Equatorial Energia, é deslanchada uma ação de educação ambiental durante esta semana, com a troca de lâmpadas antigas (incandescentes e fluorescentes) por lâmpadas de LED.

A concessionária de energia também recebe diversos tipos de material reciclável (papel, plástico, garrafas pet, óleo de cozinha usado, metal) que dão direito a um bônus de desconto na conta de energia elétrica. Também estão sendo coletados vasilhames de vidro com tampas plásticas para doação para o Banco de Leite Materno da Santa Casa de Misericórdia do Pará.

Três potes de vidro doados dão direito a uma sacola do tipo ecobag. A ação está sendo realizada em um posto de coleta de material reciclável montado no Estacionamento do Promaben, na avenida Bernardo Sayão, 3224, ao lado do antigo Iate Clube, no bairro da Condor, de 8 às 17h.