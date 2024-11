Moradores da Condor fazem protesto para pedir providências aos Bombeiros sobre fogo em área de mata

Moradores do bairro da Condor fecharam a avenida Bernardo Sayão com a travessa Padre Eutíquio, na tarde desta terça-feira (12) para protestar por providências imediatas ao Corpo de Bombeiros. O motivo do protesto é em decorrência do fogo voltar a propagar em um terreno baldio, que chegou a destruir quatro casas na passagem Bom Sossego, no último domingo (10). O protesto durou aproximadamente uma hora. A Polícia Militar está no local.

Dalma Moreira, de 37 anos, é uma das moradoras que tiveram a casa atingida pelas chamas no último domingo. Ela relatou à reportagem que desde o ocorrido o fogo não parou.

"O fogo volta nessa área de mata e a própria população que apaga. Mas hoje fizemos esse protesto para pedir providências ao Corpo de Bombeiros, para que esse problema seja realmente solucionado", explica a moradora.

Dalma disse também que uma casa chegou perto de ser atingida, nesta terça, mas graças a iniciativa da população a residência não foi atingida. "Está uma situação muito complicada, nós queremos providências", pontua.

VEJA MAIS

A reportagem entrou em contato com o Centro Integrado de Operações e foi informada que uma equipe do Corpo de Bombeiros já estava a caminho. O Corpo de Bombeiros Militar do Pará informa que uma equipe esteve no local e combateu as chamas.

Incêndio começou em terreno baldio

O incêndio de grande proporção, que começou em um terreno baldio, atingiu quatro casas na Passagem Bom Sossego, que fica próxima à travessa Padre Eutíquio, no bairro da Condor, em Belém, na tarde deste domingo (10).

O local em que o fogo começou é um terreno baldio, de difícil acesso, cercado por um muro e com fundo para algumas residências. Segundo o Corpo de Bombeiros, o local era utilizado para o descarte de lixo de maneira irregular. Além dessa assistência, muitos moradores levavam água gelada para sanar a sede dos bombeiros que atuavam no local.