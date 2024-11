Incêndio é registrado em depósito no bairro da Condor, em Belém

Um incêndio foi registrado em um depósito da antiga Rádio Marajoara, na Passagem Bom Sossego, que fica próxima a travessa Padre Eutíquio, no bairro da Condor, em Belém, na tarde deste domingo (10/11). O Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA) está no local para controlar o sinistro. Segundo moradores, as chamas teriam começado por volta de 13h, por um homem que estava queimando cobre.

Nas proximidades de onde aconteceu o incêndio, existem muitas casas de madeira. Os residentes da área, que também ajudaram o CBMPA para que o fogo não se propagasse aos imóveis.

A imagem mostra a grande quantidade de fumaça sendo vista da Ilha do Combu. (Foto: Reprodução | Redes sociais)

A grande quantidade de fumaça pode ser vista por quem estava na Ilha do Combu. A Redação Integrada de O Liberal está em campo para coletar mais informações do caso.