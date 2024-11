Loja de calçados pega fogo na noite de sábado em Bragança

Uma loja de calçados no centro comercial de Bragança pegou fogo na noite do último sábado (09/11). O incêndio no estabelecimento comercial localizada na Travessa Marcelino Castanho não se espalhou por ter sido controlado por equipes do 24º Grupamento de Bombeiros Militares de Bragança.

Os bombeiros conseguiram controlar as chamas antes que as chamas se espalhassem para outros comércios da região. Os bombeiros contaram com o apoio de vários órgãos como o Departamento Municipal de Trânsito de Bragança (Demutran) e Polícia Militar (PM). Os bombeiros ainda devem realizar perícia para tentar determinar as causas do incêndio.