Incêndio na mata do Fama na Ilha de Outeiro faz moradores se mobilizarem contra as chamas

As queimadas continuam a ocorrer no Estado do Pará. Desta vez, mais uma comunidade que sofreu com o incêndio de matas foram os moradores do Fama, também conhecida como “Floresta do Alphaville”, no bairro de São João de Outeiro, em Belém. O incêndio teria começado na última sexta-feira (09/11). A comunidade divulgou pelas redes sociais as tentativas de combater as chamas neste final de semana em uma medida desesperada com baldes de água e facões.

Nas imagens, um grupo de moradores cortam o mato com facão na esperança de conter o fogo, enquanto outros se revezam para carregar e jogar baldes de água. "Olha o sufoco, gente, pedimos socorro! Nos ajudem! Nos ajudem! Olha a casa aqui próxima! Estamos fazendo de tudo para o fogo não vir, mas olha como ele está vindo", fala uma moça no vídeo. O fogo fez o bairro ficar tomado por muita fumaça.

Essa não é a primeira vez que a comunidade do Fama sofre com as queimadas. A redação integrada de Oliberal.com já noticiou queimadas que foram combatidas pelo Corpo de Bombeiros em outubro do ano passado (2024), e em setembro de 2020.

A administração da Agência do Distrital de Outeiro (Arout) divulgou fotos nas redes sociais com uma retroescadeira que estaria sendo utilizada no último sábado para combater as chamar.

A Agência Distrital de Outeiro (Arout), da Prefeitura Municipal de Belém, combateu as chamas com uma retroescadeira. (Divulgação Redes Sociais)

A reportagem aguarda mais informações da Prefeitura Municipal de Belém e do Corpo de Bombeiros sobre a situação atual na localidade. A reportagem será atualizada em breve.