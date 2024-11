Incêndio florestal em Mosqueiro já foi controlado, diz prefeitura de Belém

O incêndio florestal que estava atingindo diversas comunidades de Mosqueiro, distrito de Belém, na altura da rodovia PA-381, já está controlado. A informação foi confirmada pela prefeitura de Belém na sexta-feira (08). De acordo com informações do gabinete de crise da gestão municipal, o volume de fumaça na região foi bastante reduzido.

O emprego de maquinários da Prefeitura - duas pás-carregadeiras e 2 carros-pipa com capacidade para 12 mil litros de água cada um, além de facões e enxadas e pessoal - atuaram no combate ao incêndio junto ao Corpo de Bombeiros. Segundo o coordenador da Defesa Civil Municipal, Claudionor Corrêa, que coordena o gabinete em plantão permanente no distrito, os Bombeiros com a ajuda da Prefeitura mantém os trabalhos de enfrentamento para lidar com focos de incêndio.

Atualmente, ainda há receio que o vento forte volte a propagar as chamas na floresta. “O trabalho é constante para que o fogo não retorne. Estávamos em ‘risco alto’ e, agora, estamos em ‘risco médio’”, explica. As comunidades mais afetadas foram a 19 de Abril, a Nova Esperança e a Vitória, aponta a Defesa Civil Municipal.

O Hospital de Mosqueiro atestou o aumento do número de casos de doenças respiratórias, esta semana. Neste momento, a administração municipal faz o levantamento de residências atingidas para o encaminhamento à assistência social e o cadastro de famílias que receberão 200 cestas básicas. Além disso, mudas vegetais, inclusive de espécies frutíferas, serão repassadas para os produtores rurais que tiveram plantações destruídas.

Comunidades

Neste momento, a administração municipal realiza o levantamento prévio dos danos causados às residências para o encaminhamento à assistência social. Há notícia de que oito casas teriam sido total ou parcialmente destruídas nas comunidades 19 de Abril e Nova Esperança. Uma equipe de engenharia da Defesa Civil fará a vistoria nas casas para confirmar a extensão dos danos na próxima segunda-feira, 11.

“As famílias que sofreram danos em suas casas serão encaminhadas para a assistência social a fim de receber o auxílio-aluguel e, aquelas que tiveram perda total de suas casas serão encaminhadas à Cohab (Companhia de Habitação do Estado (Cohab) para receber o Cheque Moradia”, explica Claudionor. Ainda, as famílias que eventualmente sofreram a perda de documentos também serão encaminhadas para a emissão de novos.

Além disso, a Prefeitura iniciou o cadastro das famílias afetadas que receberão 200 cestas básicas. As cestas serão repassadas pela Defesa Civil Estadual e distribuídas pelo Município.

Prejuízos

Quanto às plantações e açaizal de produtores rurais que foram destruídas pelo fogo, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma) fornecerá mudas de espécies frutíferas para ajudar as comunidades a recompor os prejuízos sofridos. A Semma também prepara o relatório da fiscalização realizada em Mosqueiro sobre a extensão dos danos e a possível autoria dos incêndios.

As três pessoas indiciadas pela Polícia Civil, acusadas de provocarem incêndios em Mosqueiro, deverão ser autuadas e multadas pela Semma. “Vamos solicitar a cópia do inquérito policial para lavrar o auto de infração que vai responsabilizar administrativamente (os acusados). A multa para esse crime ambiental varia de R$ 500 a R$ 50 milhões”, explica o diretor-geral da Semma, Leonardo de Jesus.

Atendimento

A Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) monitora, junto ao gabinete de crise, o atendimento de pacientes pelo Hospital Municipal de Mosqueiro com doenças do aparelho respiratório. A incidência de fumaça na ilha reduziu em cerca de 70% nas últimas 24 horas, segundo o coordenador da Defesa Civil. Os reflexos do controle do incêndio começam a ser notados no início da redução do número de pacientes com esse perfil, nesta sexta-feira, 8. Porém, não é possível confirmar se os casos atendidos estejam diretamente relacionados à inalação de fumaça.

O Hospital de Mosqueiro registrou aumento do número de casos de doenças respiratórias esta semana, principalmente em crianças. Esse perfil de paciente cresceu de 3 para 18 casos entre o domingo (03), e a segunda-feira, (04), e saltou para quase 40 atendimentos diários nos dias seguintes. Os casos de doenças respiratórias têm sido atendidos no próprio Hospital de Mosqueiro. Foi identificado apenas um caso grave com esse perfil, que foi de uma criança de 2 anos de idade. Ela foi transferida na última quinta-feira, 7, para o Pronto Socorro Municipal Mário Pinotti, na Tv 14 de Março.