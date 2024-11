Bombeiros dizem que incêndio na Condor pode ser criminoso: 'Veio queimar cobre no terreno baldio'

O Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA) suspeita que incêndio registrado em um terreno baldio, no bairro da Condor, em Belém, neste domingo (10/11), seja criminoso. É o que afirma o tenente Daniel Corrêa, que participou da ação de combate às chamas, que atingiu duas casas, localizadas na Passagem Bom Sossego, que fica próxima à travessa Padre Eutíquio. O suspeito, segundo ele, já foi identificado. Moradores relataram que o suposto causador do fogo seria um homem em situação de rua. Por volta das 15h50, o militar informou que o incêndio já estava parcialmente controlado.

“Fomos acionados por volta das 14h. A princípio, é um incêndio criminoso. O vulgo ‘Careca', veio queimar cobre no terreno baldio e, com as rajadas de vento fortes, o fogo veio a se propagar rapidamente e atingiu duas casas”, relatou Corrêa.

Os bombeiros ainda trabalham para que mais casas não sejam atingidas. Para conseguir respirar em meio a grande quantidade de fumaça que, inclusive, pode ser vista da Ilha do Combu, moradores tiveram que usar máscaras e até toalhas molhadas no rosto para levar baldes com água até o foco do incêndio.

A Polícia Militar e a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob), que orientou os condutores que passavam pelo local para não prejudicar o trabalho do Corpo de Bombeiros, foram acionados ao caso.