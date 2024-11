Incêndio na Condor foi criminoso e o suspeito já foi identificado, confirma a Polícia Civil

Um homem foi identificado como principal suspeito de causar o incêndio que atingiu quatro residências no último domingo (10), na Passagem Bom Sossego, no bairro da Condor, em Belém. O indivíduo não teve o nome divulgado, mas responde pelo apelido 'Careca', tem 40 anos de idade e está, atualmente, foragido. As informações são do diretor da delegacia da Cremação, Marco Antônio Duarte.

De acordo com a autoridade policial, o suspeito teria começado o incêndio enquanto queimava cabos contendo fios de cobre, com o objetivo de separar o metal do material que o encobria e vendê-lo em sucatarias para, supostamente, comprar drogas.

"Nós tivemos a informação de que ele é usuário de entorpecente e aí, ao queimar [os cabos] no terreno baldio, no meio do mato, ele assumiu o risco de provocar o incêndio. Então, por causa disso ele vai responder pelo crime de incêndio doloso", confirmou Marco Duarte.

O crime seria mais um entre os demais já cometidos pelo suspeito. O diretor da delegacia da Cremação confirma que o homem já tinha três passagens pela polícia. "Todas as três passagens foram prisão em flagrante. Ele já tinha o costume de praticar roubo", detalha o diretor.

Se condenado pelo incêndio, o suspeito pode chegar a receber a pena de três a seis anos de prisão. Ele ainda não foi localizado pela polícia, mas esforços já vêm sendo empreendidos pela autoridade policial para que ele seja preso o quanto antes, ainda em circunstância de flagrante. "Já conversamos com familiares e explicamos a situação. Seria muito mais interessante que ele se apresentasse, já que já existe a identificação do mesmo", comenta Marco Duarte.

Como resultado do incêndio, duas casas de madeira tiveram perda total e outras duas, em alvenaria, tiveram perda parcial - contabiliza a Defesa Civil de Belém.

Em nota, a Polícia Civil acrescentou, ainda, que segue apurando as circunstâncias do caso. "Perícias foram solicitadas e testemunhas serão ouvidas".