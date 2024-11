Incêndio na Condor: laudo da Defesa Civil deve ser divulgado nesta terça-feira

O laudo do incêndio que atingiu quatro residências no último domingo (10), na Passagem Bom Sossego, no bairro da Condor, em Belém, deve sair nesta terça-feira (12/11). A informação é da Comissão de Defesa Civil de Belém (Comdec) que na manhã desta segunda (11) esteve no local realizando uma vistoria técnica.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Pará, o incêndio iniciou depois que um homem em situação de rua queimou fios de cobre no local. O fogo iniciou em uma área de vegetação e se alastrou atingindo quatro residências, sem deixar vítimas.

De acordo com a Defesa Civil de Belém, duas casas de madeira tiveram perda total e outras duas, em alvenaria, tiveram perda parcial. Em nota, a Comdec informou que “orientou os moradores sobre os procedimentos para acesso aos benefícios sociais”.

Nesta segunda, a fumaça ainda incomoda os moradores da Passagem Bom Sossego. Na tarde de ontem, muitos deles se uniram em força-tarefa para auxiliar os bombeiros no combate às chamas.