Moradora de Outeiro distribui máscaras e café da manhã para passageiros de balsa

Em meio ao caos provocado pela queda de um dos pilares da Ponte do Outeiro, que mudou completamente a rotina dos habitantes da Ilha de Caratateua, uma moradora decidiu fazer um gesto de solidariedade às pessoas que acordam cedo e precisam enfrentar a fila de embarque para a balsa que dá acesso a Icoaraci. Vestida de personagens de filmes e desenhos animados, Sandra Maria, 61 anos, distribui café da manhã e máscaras descartáveis para passageiros das embarcações.

“As pessoas estão sofrendo demais depois desse problema com a ponte. Imagina quantas delas tiveram que sair mais cedo de casa, muitas vezes sem ter o que comer, para conseguir chegar ao seu trabalho. Isso me motivou a querer ajudá-los, porque eu já passei por uma situação assim de precisar tomar um café da manhã e não ter o que comer”, contou Sandra Maria, que reside há 15 anos na Ilha de Outeiro.

Para praticar o gesto de amor ao próximo, Sandra decidiu se fantasiar de personagens famosos das telonas, como a Senhora Incrível (Thiago Gomes / O Liberal)

Para praticar o gesto de amor ao próximo, Sandra decidiu se fantasiar de personagens famosos, como a boneca Emília, do Sítio do Pica-Pau Amarelo, que viralizou na internet. “Eu costumava me fantasiar para fazer outras ações sociais da igreja, daí quando tive essa ideia de vir para cá, decidi me vestir de Emília. Hoje vim de Senhora Incrível e amanhã pretendo me vestir de Mulher Gato”, contou Sandra.

Com recursos próprios e ajuda dos amigos, Sandra consegue arrecadar dinheiro para comprar as máscaras descartáveis e os ingredientes do café da manhã. Apesar de todo o esforço, para ela, ajudar o próximo é algo gratificante. “Saio e volto para casa muito feliz por ter ajudado alguém que precisa. E as pessoas já me conhecem por isso, agradecem, pedem para tirar fotos comigo e até mesmo querem ajudar com dinheiro. Sempre digo que tudo isso é feito por amor mesmo a quem precisa", afirmou.