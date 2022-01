Governo começa reconstrução de ponte do Outeiro e muda local de embarques para a ilha

O governador Helder Barbalho anunciou este domingo (23), via redes sociais, o início das obras de recomposição e reconstrução da estrutura da Ponte de Outeiro, interditada desde a última segunda-feira (17), após o desabamento de um dos pilares de sustentação.

As travessias são tumultuadas, difíceis, demoradas e com fiscalização insuficiente (Igor Mota / O Liberal)

O governador acompanhou pessoalmente, neste domingo, as ações do governo do Estado na ponte, e também anunciou que a partir desta segunda-feira (24) os serviços de transporte por lancha, navios e balsas passarão a sair da 7ª Rua, em Icoaraci. Segundo o governo, o objetivo é facilitar o acesso da população às alternativas de mobilidade para o distrito.

A Secretaria de Estado de Transportes (Setran) informou que apresenta na tarde deste domingo (23) o projeto para a reconstrução da Ponte de Outeiro. O anúncio se dá quase uma semana após o desabamento de um dos pilares de sustentação da estrutura, ocorrido por volta das 6h30 da última segunda-feira (17). A suspeita é de que uma balsa que transportava madeira teria atingido um dos pilares da ponte do distrito. Desde então, o trânsito no local está interrompido e o caso ainda é investigado.

As orlas vazias dão o tom do isolamento dos moradores de Outeiro (Igor Mota / O Liberal)

A apresentação do projeto da recuperação da ponte ocorre a partir das 15h, no Terminal Hidroviário de Belém, na avenida Marechal Hermes. Participam da apresentação o secretário Adler Silveira (Setran) e também representantes da Polícia Civil, do Ministério Público de Contas (MPC) e do Ministério Público do Estado (MPPA), além da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) e do Conselho regional de Arquitetura e Urbanismo (CREA-PA).