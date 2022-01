Moradores voltam a enfrentar transtornos após segundo acidente em Outeiro

Moradores voltaram a ter uma manhã de transtornos em Outeiro, neste sábado (22). O problema ocorreu por causa da suspensão do serviço do transporte gratuito da travessia da balsa, interrompido, por volta de 9h30, por causa da manutenção no trapiche da Brasília, em Outeiro. A retomada da travessia ocorreu às 11 horas, e houve muita aglomeração no momento desse embarque. As informações foram divulgadas no JL 1, da TV Liberal.

Foram quase três horas de espera para que motoristas, motociclistas, pedestres pudessem sair de Belém para atravessar para Outeiro. Na Sétima Rua de Icoaraci, havia uma fila enorme de carros, para ter acesso à balsa. Os moradores reclamaram dos transtornos, que causaram muitos aborrecimentos e atrasos.

A balsa é uma das alternativas para o transporte de passageiros após o acidente na ponte do Outeiro, na segunda-feira. Outra alternativa seria a lancha rápida, disponível desde a última quarta-feira para facilitar a travessia. Mas o embarque foi suspenso após uma balsa atingir o pilar do trapiche da Brasília.

Em nota, a Secretaria Municipal de Urbanismo (Seurb) de Belém informou que tem trabalhado para resolver o problema o quanto antes. Uma "cobertura na passarela e defensas metálicas" estão sendo colocadas na área de acesso de passageiros para aumentar a segurança. O governo do Pará também informou que está com ações integradas por diferentes órgãos para amenizar os transtornos no distrito, após a interdição da ponte.

A Prefeitura de Belém informou ainda que, na manhã de sexta-feira (21), agentes de trânsito da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) permaneceram em Outeiro, orientando condutores e pedestres e organizando a fila de embarque na balsa, no porto do CDP. Já os agentes de transporte do órgão orientaram passageiros no embarque e desembarque dos navios e dos ônibus circulares.

Durante à tarde, agentes de trânsito também orientaram passageiros que desembarcaram do ferry-boat, na travessia de Outeiro para Icoaraci. Eles estão sendo direcionados para os ônibus que estão na travessa do Cruzeiro com a rua Santa Isabel. Os usuários de Outeiro pagam somente uma passagem, não sendo cobrada tarifa nos ônibus circulares que rodam no distrito com destino aos portos. A tarifa é cobrada nos coletivos em Icoaraci com destino a São Brás, Presidente Vargas e Ver-O-Peso A travessia na balsa e nos navios também é gratuita.

Seurb concluiu os serviços de reforço estrutural

A Semob liberou, na sexta-feira (21), e neste sábado (22), a travessia de veículos de carga nas balsas para Outeiro durante todo o dia. A medida foi tomada devido à necessidade de paralisação da operação da balsa e do ferry-boat, no período das 00h às 4h da manhã do dia 22, para que fosse colocada uma estaca de proteção no trapiche do Outeiro. A travessia dos caminhões será feita de forma gradativa, pois a prioridade de embarque é dos pedestres e veículos de pequeno porte.

A Seurb concluiu os serviços de reforço estrutural nas colunas de sustentação e passarelas do trapiche do bairro da Brasília, atingido por uma embarcação num dos seus pilares. Na manhã desta sexta-feira, uma balsa atingiu novamente um dos pilares e as equipes passaram a realizar serviços para liberar a estrutura. A Seurb já está instalando cobertura na passarela e defensas metálicas para garantir a segurança da população.

Nesta sexta-feira, também foi concluído o serviço de manutenção e reforço no sistema de iluminação pública na área do porto da CDP, antiga Sotave, na ilha de Outeiro. O trabalho vai garantir mais segurança no traslado de passageiros do porto da CDP para o Terminal Hidroviário de Belém, no Reduto. A equipe da Defesa Civil de Belém permanece nos pontos de embarque e desembarque das balsas que fazem o trajeto Icoaraci-Outeiro realizando o ordenamento de pessoas durante a entrada e saída da embarcação O órgão segue acompanhando as obras de reparo no trapiche que estão sendo realizadas pela Seurb.