Navio e lanchas rápidas vão acelerar o transporte de passageiros até Outeiro

O governador Helder Barbalho anunciou que o transporte de passageiros até Outeiro ficará mais rápido, a partir desta quarta-feira (19). Isso porque o Governo do Pará, com o apoio da Capitania dos Portos, colocará à disposição da população um navio para fazer o trajeto entre o Terminal Hidroviário de Belém e o distrito de Outeiro, além de lanchas rápidas, que saiam do terminal de Icoaraci para o terminal de Outeiro.

O Estado pretende que as embarcações que chegam à 7ª Rua de Icoaraci fiquem destinadas apenas ao transporte de veículos, enquanto o navio e as lanchas rápidas façam o traslado de pessoas.

Em suas redes sociais, na noite desta terça-feira (18), o governador Helder Barbalho anunciou a iniciativa, informando ainda que "também já trabalhamos com o Ministério Público do Estado do Pará e o Tribunal de Contas do Estado (TCE) para viabilizar a contratação da empresa responsável pelas obras de reconstrução, que permitirão o reestabelecimento do tráfego na Ponte do Outeiro".

"Ao mesmo tempo, trabalhamos para garantir o direito de ir e vir. Conseguimos, rapidamente, estabelecer serviços em uma balsa e um ferryboat para os deslocamentos logo após o incidente, para que o mais rápido possível as pessoas, com o menor tempo e menor constrangimento, terem a normalidade de suas rotinas", acrescentou o governador.

Monitoramento

Por meio do Sistema de Segurança Pública, o Estado segue trabalhando para amenizar os transtornos causados pela interdição da Ponte do Outeiro, que teve sua estrutura danificada após a colisão de uma balsa com um dos pilares centrais, na manhã de segunda-feira (17).

No mesmo dia, foram instaladas tendas de proteção contra sol e chuva para os passageiros que aguardam o ferryboat e a balsa. As duas embarcações foram disponibilizadas pelo Estado para fazer as viagens gratuitas entre os distritos de Icoaraci e Outeiro, saindo da 7ª Rua, nas 24 horas, por tempo indeterminado.

O governo estadual também instalou quatro câmeras de segurança, sendo duas em um micro-ônibus da Segup (Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social) estacionado próximo ao local de embarque e desembarque, e cinco banheiros químicos. Um drone sobrevoa o trecho da travessia, e as imagens são remetidas em tempo real para o gabinete de crise.

Um problema causado pela baixa no nível do Rio Maguari alterou o desembarque de veículos da balsa, e no meio da tarde as operações de deslocamento entre os dois distritos foram suspensas por cerca de duas horas. As travessias foram retomadas a partir das 18 h.

Transporte de carga na ilha de Outeiro só será liberado entre 22h e 4h

A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) informa que, durante a reunião ocorrida no Ciop, na tarde desta terça-feira, 18, com os demais órgãos de segurança do Estado e Município, ficou definido que a partir desta quarta-feira, dia 19, o transporte de carga, inclusive inflamável, na área da ilha de Outeiro, será feito entre às 22h e 4h da manhã. A medida se faz necessária para dar maior agilidade e segurança na travessia das balsas de Icoaraci para Outeiro.