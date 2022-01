OUTEIRO: Embarque de lancha é suspenso após balsa atingir pilar do trapiche da Brasília

O embarque no trapiche de Brasília, em Outeiro, continua interditado após uma balsa colidir com um dos pilares da estrutura, que teve um pedaço do concreto arrancado. Na manhã desta sexta-feira (21), moradores da ilha voltaram a ser prejudicados com uma única opção de transporte no local. Há uma equipe da Prefeitura de Belém no local para fazer reparos e liberar a estrutura novamente o quanto antes.

O acidente ocorreu na manhã da última quinta-feira (20) e desde então a população local tem sofrido com o transporte no distrito.