Homem de 57 anos vive isolado em condições desumanas em Outeiro

Sem portas, janelas, fornecimento de água e energia elétrica, dessa forma encontra-se o lar de Antônio Azevedo, de 57 anos, um homem que mora sozinho em uma casa localizada na rua Felicidade, no bairro de Água Cristalina, em Outeiro. O nome da via contrasta com a condição degradante na qual vive o senhor de cabelos grisalhos, que possui apenas uma rede de dormir, no único compartimento da sua morada.

O homem, conhecido como “Seu Antônio”, vive isolado em uma residência, que até então não tinha telhado, e não possui objetos como cama, fogão e muito menos banheiro para fazer sua higienização e necessidades fisiológicas. “Ele costuma usar a mesma roupa do corpo por dois meses”, diz a vizinha Cristiane Oliveira, 45 anos. Ela conta que Antônio é um dos mais antigos vizinhos a residir naquela área, longe da família, e aparenta ter algum distúrbio na memória.

Seu Antônio depende da caridade da vizinhança para se alimentar, tomar banho e ser medicado. “Ele morava com a esposa já falecida e teve um filho especial com ela. O filho dele mora com duas mulheres que eram parentes da esposa dele, mas elas evitam contato com o Seu Antônio, parece que ele agredia a esposa no passado por causa da dependência com o álcool. Ele nunca fez nada de mal conosco, sempre ajuda recolhendo lixo ou fazendo algum outro bico, por isso, ficamos comovidos ao vê-lo dormindo debaixo de chuva e nos reunimos em um mutirão para ajudá-lo”, contou Cristiane.

A mobilização dos vizinhos chegou às redes sociais e ganhou apoio do perfil “Outeiro News”, que convocou uma corrente do bem para arrecadar materiais de construção a serem doados à residência do Seu Antônio. “Conseguimos refazer o telhado, agora falta o contrapiso, portas e janelas, para posteriormente conseguirmos os objetos do lar”, disse o administrador da página na web.

Na manhã desta segunda-feira (7), representantes da prefeitura de Belém estiveram na casa de Seu Antônio para fazer levantar informações e encaminhá-las ao Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas), uma unidade pública da Assistência Social, vinculado à Fundação Papa João XXIII (Funpapa), que atende pessoas que vivenciam situações de violações de direitos ou de violências.

“Estamos acompanhados de uma psicóloga que vai entrevistá-lo e fazer um relatório socioassistencial, situacional desse momento, e vai encaminhar para o Creas. A partir daí, o Creas, como referência especializada em assistência, encaminha para os programas de auxílio. Então o Cras vai fazer um levantamento para saber se ele recebe algum benefício, caso não receba, vamos tentar incluí-lo, inicialmente, no Bora Belém e outros programas futuros como os de moradia”, afirmou Anderson Claudino, coordenador do Cras Outeiro.

Elisangela Santos, assessora da Prefeitura, informou que uma equipe de saúde esteve no local, após o caso repercutir na última sexta-feira (4) nas redes sociais. “Nesse primeiro momento chamamos a equipe de saúde para ver como estava a situação dele e a Agência Distrital de Outeiro também foi solicitada para retirar os entulhos da residência. Antes havia muito mato e lixo que foram retirados daqui”, afirmou.