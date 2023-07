Moda Barbie: chopp rosa chama atenção em restaurante de Belém

Nos últimos dias, muitos empreendimentos começaram a oferecer, em todo o Brasil, novidades de produtos na cor rosa por conta do lançamento do filme “Barbie”, que ocorreu nesta quinta-feira, 20. Na capital paraense não seria diferente. O restaurante Engenho Dedé, localizado no piso 1 do Boulevard shopping, lançou o “Chopp da Barbie”, o que tem chamado atenção dos clientes do estabelecimento. A bebida ganhou um novo ingrediente para ficar com a cor rosa.

Até o filme permanecer em cartaz nos cinemas, a bebida continuará a ser oferecida aos clientes, como explica Mateus Ribeiro, gerente do restaurante. “O momento é de aproveitar o bom marketing que o filme traz para alavancar as vendas. A maioria dos fãs do filme são pessoas adultas que viveram a experiência da brincadeira com a Barbie na infância, mas continuam a gostar de produtos que remetam a ela e que tenham a cor rosa. Então, pensamos em criar essa experiência ao público maior de 18 anos”, comenta Mateus.

Outro fator importante que o gerente destaca para o sucesso do produto é a movimentação nas redes. Segundo ele, a bebida também deverá chamar a atenção do público nas mídias digitais. “Hoje, a internet tem o poder de transformar ações em virais quase que de forma instantânea. Então, vender o chopp da Barbie também é uma maneira de impulsionar o nome do Engenho Dedé nas mídias digitais e atrair o público online a vir ao restaurante experimentar a novidade”, pontua.

A bebida, que é liberada apenas para maiores de 18 anos, claro, custa R$ 9,90. Quem quiser pagar mais barato, pode aproveitar o chopp rosa no Happy hour, que acontece de domingo a sexta-feira, das 16h às 20h. O chopp da Barbie fica por R$ 5,90.