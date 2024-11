'Missão Belém', em Benevides, recebe complexo de cozinha industrial, padaria e fábrica de açaí

A Comunidade Missão Belém, no município de Benevides, na região metropolitana da capital paraense, viveu uma manhã especial neste sábado (30), com a inauguração do complexo de cozinha industrial, padaria e fábrica de açaí. Funcionando na capital paraense há 16 anos, e vivendo de doações da população, a comunidade atende 285 homens em situação de rua - jovens, adultos e idosos.

A obra teve o projeto assinado pela arquiteta Larissa Chady. A comunidade recebe o apoio fundamental do Grupo Amigas Solidárias, formado por 80 mulheres. Responsável pela comunidade, o padre Divã Anisio de Sousa, contou que a comunidade começou em São Paulo, há 19 anos, na Arquidiocese de São Paulo. Em Belém, está há 16 anos, sendo vinculada à Arquidiocese de Belém. E, nesse endereço em Benevides, está há 12 anos. “O objetivo da comunidade é resgatar pessoas em situação de rua, para que eles tenham um encontro com Deus. Acreditamos que, tendo essa experiência com Deus, possam transformar suas vidas”, afirmou.

Vários apoiadores participaram da inauguração feita pela Comunidade Missão Belém (Foto: Wagner Santana/O Liberal)

O padre Divã disse que a comunidade vive de doações. Agora, com a inauguração deste sábado, esses equipamentos vão permitir que os moradores tenham uma boa alimentação, principalmente os idosos, e, também, uma fonte de renda. E para a formação profissional dos moradores.

Na comunidade, que tem horta e criação de animais, trabalham 28 voluntários. Algumas pessoas procuram a comunidade diretamente. “Outras vamos buscar na rua, pela evangelização. Temos uma conversa e fazemos um convite se a pessoa deseja mudar de vida”, explicou o padre, que está na comunidade desde a sua origem. Ele explicou que há moradores que não têm mais vínculo familiar. “Alguns ainda têm. Outros, não. Os idosos, principalmente, são os que menos têm”, afirmou.

Responsável pela comunidade, o padre Divã Anisio de Sousa contou que a comunidade existe em Belém há 16 anos (Foto: Wagner Santana/O Liberal)

VEJA MAIS:

Ana Paula Teixeira é presidente do Grupo Amigas Solidárias, o qual começou a parceria com a comunidade Missão Belém há quatro anos. “Foi quando nós conhecemos o trabalho. Demos umas cestas básicas, e aí nos encantamos com o trabalho, com esse projeto”, contou. “Aí nós reformamos uma casa, construímos uma outra casa de dormitórios para poder abrigar as pessoas. E depois, há dois anos, estamos trabalhando, angariando fundos para entregar essa obra de hoje (sábado)”, afirmou.

(Foto: Wagner Santana/O Liberal)

“Aqui é um complexo de cozinha industrial, padaria e fábrica de açaí, que é para ajudar na subsistência deles. Então hoje eles já produzem pães e biscoitos para vender, mas tudo de uma maneira mais artesanal, com equipamentos mais simples, que não dá para a produção de uma grande quantidade. Com essa nova padaria, eles vão poder produzir uma quantidade bem maior, com mais qualidade, para poder vender mais”, explicou. Ana Paula disse que o próximo passo é construir um dormitório para abrigar mais pessoas. O Grupo Amigas Solidárias completará 12 anos em março de 2025.

Ana Paula Teixeira, presidente do Grupo Amigas Solidárias, formado por 80 mulheres (Foto: Wagner Santana/O Liberal)

“Eu gosto de morar. É coisa de Deus”, diz artista plástico Alberto Bentes

O artista plástico e poeta Alberto Bentes, 60 anos, mora na comunidade há dois meses. Ele, antes, morava em Manaus. “Eu gosto de morar aqui. É coisa de Deus mesmo”, afirmou. Alberto contou que sua esposa faleceu há três anos, o que causou um grande impacto em sua vida. Eles eram casados havia 40 anos. “Você passar por uma situação difícil, com a morte da minha esposa, e estar procurando a restauração. É você dormir em paz, acordar em paz”, contou. “E o remédio aqui, na realidade, é a oração 24 horas”, disse.

A inauguração marca um novo tempo para a comunidade (Foto: Wagner Santana/O Liberal)

Durante a inauguração, ele leu uma poesia: “Em nome da Missão Belém, venho aqui agradecer pelos benefícios que nos doaram, para nossa vida favorecer. Teremos uma excelente cozinha e uma padaria também; e o melhor açaí da região é o açaí da Missão Belém”. Por sua contribuição à causa, a senhora Adélia Rendeiro Tavares, que participou do evento, também recebeu uma homenagem especial. Uma placa com seu nome foi afixada na parte do espaço onde houve a inauguração.

O artista plástico Alberto Bentes mora na comunidade há dois meses: “Eu gosto de morar aqui. É coisa de Deus mesmo” (Foto: Wagner Santana/O Liberal)

Como ajudar a comunidade Missão Belém:

Doando alimentos, remédios, itens de higiene

Sendo um voluntário

Compartilhando nossos posts da comunidade

Contato: (91) 99201-3797

Associação Menino de Belém

CNPJ: 25033205000102

PIX – 91991239072

Caixa Econômica Federal

Ag. – 2132

C/c - 430-6

Op. 003