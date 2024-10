Missão Belém: Projeto solidário que ajuda pessoas carentes e vulneráveis é ampliado

A organização religiosa Missão Belém oferece ajuda e amparo aos mais necessitados. Há 14 anos, sem verbas governamentais, o projeto solidário realiza o acolhimento, alimentação, escuta e também auxílio espiritual aos mais carentes. Instalado em Benevides, na Região Metropolitana, atualmente a iniciativa atende 280 pessoas em situação de vulnerabilidade. Com o apoio do grupo filantropo das "Amigas Solidárias", o espaço está sendo ampliado e recebe doações para continuar em funcionamento.

O Missão Belém se mantém de doações e ajuda voluntária de profissionais de várias áreas como saúde, gastronomia, educacional, civil, dentre outras. Desenvolvendo assim, principalmente, trabalhos que lhes deem autossustentabilidade. Com o auxílio do Amigas Solidárias, que há quatro anos realiza ações e eventos filantrópicos para ajudar o projeto, o local já ampliou o prédio anexo aumentando a capacidade de atendimentos. Atualmente, as obras se concentram na na construção da cozinha industrial, padaria e fábrica de açaí que ajudarão na geração de renda da instituição, para melhor atender aos mais necessitados.

Há 11 anos, o Grupo Amigas Solidárias realiza diversas ações voltadas às causas sociais, como bingos, doações de fraldas geriátricas, cestas de alimentos, instrumentos musicais, festas juninas, além de reuniões de natal com as crianças e também para moradores de rua. Movido pela integridade, comprometimento e o amor ao próximo, além de contar com o apoio de amigos, parceiros e patrocinadores, o grupo se dedica a ajudar quem mais precisa. O objetivo é promover dignidade e esperança na comunidade, mostrando que a união pode transformar vidas.

Show de Talentos

Para arrecadar mais fundos, que serão investidos na reforma do espaço da Missão Belém, o “Amigas Solidárias” está organizando a quinta edição do show de talentos solidários. O evento acontecerá no dia 22 de outubro, no Theatro da Paz. A ideia é trazer artistas do cenário cultural local do Estado. Toda a verba arrecadada será investida para a finalização da obra, que deverá ser inaugurada no final deste ano.