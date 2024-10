Grupo ‘Amigas Solidárias’ contribui para projeto que ajuda pessoas em situação de vulnerabilidade

Criado há 11 anos pelas amigas de infância Margareth Penner e Ana Paula Teixeira, o Grupo Amigas Solidárias realiza diversas ações voltadas às causas sociais, como bingos, doações de fraldas geriátricas, cestas de alimentos, instrumentos musicais, festas juninas, além de reuniões de natal com as crianças e também para pessoas em situação de rua.

O objetivo é promover dignidade e esperança na comunidade, mostrando que a união pode transformar vidas. A presidente do grupo, Ana Paula Teixeira, conta que, ao longo desses anos, já arrecadaram mais de R$ 1 milhão em doações. São 32 mulheres que atuam de maneira efetiva no grupo e outras dezenas como voluntárias.

Movido pela integridade, comprometimento e o amor ao próximo, além de contar com o apoio de amigos, parceiros e patrocinadores, o grupo se dedica a ajudar quem mais precisa. Nos últimos quatro anos, o grupo tem ajudado a organização religiosa Missão Belém, que oferece ajuda e amparo a pessoas em situação de rua e idosos abandonados. "Estamos querendo ampliar o espaço para abrigar mais pessoas", diz Ana Paula.

Localizado em Benevides, na Região Metropolitana, o Missão Belém atende 280 pessoas em situação de vulnerabilidade. O padre Edivâniso Souza, nasceu na Paraíba, mas está há 16 anos no Pará por conta do projeto. “Trabalhamos com evangelização, recolhemos as pessoas na rua com a ajuda de voluntários que são os próprios acolhidos e também pessoas de fora, e acolhemos aqui por seis a nove meses. Nesse tempo, eles aprendem a ter uma profissão também", explica o padre .

Cozinha industrial

No espaço em Benevides está em construção uma cozinha industrial. Os próprios acolhidos estão ajudando nesse trabalho. "Estamos finalizando a construção da cozinha industrial aqui no projeto Missão Belém até dezembro deste ano. A cozinha terá cursos profissionalizantes com o professor e chefe de gastronomia Antônio Comaru. Terá uma padaria também, e uma fábrica de açaí, onde as máquinas serão doadas e os acolhidos farão os alimentos que além de atendê-los, poderão vender também para ajudar o projeto", explica Ana Paula.

O grupo também costuma realizar bazar solidários várias vezes durante o ano. "Faremos um bazar no final do ano e toda renda será revertida para o Missão Belém. Nosso projeto é muito bem recebido, várias pessoas entram em contato querendo ajudar”, acrescenta Ana Paula.

Show de Talentos

Para arrecadar mais fundos, que serão investidos na reforma do espaço da Missão Belém, o grupo Amigas Solidárias organiza a quinta edição do show de talentos solidários. O evento será no dia 22 de outubro, às 20h, no Theatro da Paz, que fica localizado na Praça da República, no bairro da Campina, em Belém. O ingresso custa R$ 80,00. Quem quiser adquirir pode entrar em contato por meio do WhatsApp 992064389 ou se dirigir à bilheteria do Theatro da PAZ. Ou, ainda, acessar o site ticket fácil.

A ideia é trazer artistas do cenário cultural local do Estado como Markinho Duran, Heraldo do Fruta Quente, Banda Warilow (Joba, Nicinha e Suelene), Gutro Risuenho, Juliana Sinimbu, Leo Menezes, Aline Alves, Andrea Pinheiro, além de um número de dança com a bailarina Ana Unger, entre outras atrações. Toda a verba arrecadada será investida para a finalização da obra, que deverá ser inaugurada no final deste ano.

Doações

Para fazer doações para o projeto Missão Belém, basta entrar em contato com o WhatsApp 91 992192425.