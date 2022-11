Missa no Grupo Liberal reverencia memória de Kleiton Pantoja

"Amem-se muito, se abracem de verdade. O meu filho era só amor, ele amava as pessoas". O conselho é de Izabel Pantoja, mãe de Kleiton Pantoja de Oliveira, dado ao se despedir dos colegas de trabalho do filho pouco antes de deixar o hall de entrada do Grupo Liberal, onde foi celebrada a missa de 7º dia em memória do jovem publicitário e designer. Kleiton faleceu aos 32 anos, no dia 23 deste mês, oito dias após sofrer um acidente de moto. Ele estava na empresa há apenas dois anos. Izabel participou da cerimônia religiosa ao lado do marido, Antônio da Paixão, e da namorada do filho, Hamanda Sena.

A partida precoce e brusca do jovem deixou a todos que conviveram com ele consternados. "Hoje é um momento pra gente lembrar e agradecer pelos momentos que tivemos com ele. Foi um amigo que perdemos, que contribuiu muito com sua criatividade para o nosso trabalho. Ele deixa saudade e faz falta, também, em todos os sentidos", declarou Aurélio Oliveira, gerente da Área de Projetos do Grupo Liberal, onde atuava Kleiton.

Encontro

O celebrante da missa em memória de Kleiton Pantoja, padre Wiremberg José, da Paróquia Nossa Senhora do Amparo, da Cidade Nova 8, em Ananindeua, destacou que os cristãos vivenciam a primeira semana do Advento, período marcado pela expectativa pela vinda do Salvador, estendendo-se até o Natal. E nesse contexto do Advento é que se inseriu a missa de 7º dia pelo falecimento de Kleiton, porque, como salientou padre Wiremberg, os seres humanos não se acostumam à morte, ainda que "faleçam" todos os dias em função da vaidade, do orgulho, dos pecados. "E, aí, necessitamos da fé para nos reanimar. Temos de entender que não vamos virar pedra neste mundo, a morte é certa; não aceitamos a morte, porque a dimensão humana é muito forte" observou.

O Advento prepara os indivíduos para para esse encontro pessoal com o Senhor. Todavia, esse encontro, enquanto na Terra, de forma temporária, se dá por meio da amizade, no lar, na escola, na faculdade, no trabalho, na leitura da Palavra de Deus, no silêncio e na oração pessoal. "Diante da morte, devemos ter uma atitude de fé, de esperança, de amor e caridade, senão pensaremos que é o fim de tudo. Com a fé, alimentos os dias com mais esperança", enfatizou padre Wiremberg, acrescentando que "quando deixamos de existir na carne, existe a realidade nova da vivência da essência do ser em Deus. Ao final da cerimônia, familiares, amigos e colegas de trabalho de Kleiton Pantoja confortaram-se diante do altar. O evento foi coordenado pelo Departamento de Recursos Humanos do Grupo Liberal.