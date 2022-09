Riqueza e pobreza são abordados em Santa Missa

Neste domingo, 25, é celebrado na Santa Missa o 26º Domingo do Tempo Comum. A tradicional missa realizada nas dependências do jornal O Liberal, na avenida Romulo Maiorana, em Belém, recebeu os fiéis para ouvir a palavra de Deus.

No Evangelho do Dia, segundo São Lucas 16, 19-31, que diz “19’Havia um homem rico, que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. 20Um pobre, chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. 21Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico”, abordar questões atuais da humanidade.

“A gente é iluminado pela palavra de Deus, e nós vamos se concentrar nessa questão da relação entre ricos e pobres. Sobretudo a partir do evangelho, Lucas que mostra não tanto se o pobre terá a salvação da vida eterna, mas será focalizada sobre a questão ‘porque o rico não se salvou?’ Então, o que quer dizer isso? Que a riqueza, às vezes cega a gente, não consegue se enxergar a realidade onde nós estamos. Esse rico não tratou mal o pobre, não conseguiam enxergá-lo fora da casa dele. E assim, quando nós levamos uma vida em ricos, às vezes não conseguimos entender a nossa realidade e não conseguimos enxergar a realidade que temos”, disse o Padre Claudio Pighin, na homilia.

As missas em O Liberal são realizadas todos os domingos às 11h. Nas terças-feiras, sempre às 15h30, ocorre a novena de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. As celebrações são abertas ao público.

Há duas semanas do Círio de Nazaré, Belém respira religiosidade e compaixão. O momento é de reflexão. “A palavra de Deus chama atenção em como evitar esse perigo de não se salvar. E digo, não tem coisas milagrosas, é somente conhecer as sagradas escrituras, tem que se aprofundar nisso. E nesse sentido Maria foi uma grande exemplar que Deus, ela conhecia a sagrada escritura. Para poder corrigir, poder enxergar, não se deixar cegar pela riqueza, precisamos mergulhar mais na palavra de Deus”, finaliza o Padre Claudio Pighin.