Exposição 'Só Nazica' chega na edição comemorativa de 10 anos

A exposição "Só Nazica" completa 10 anos de tradição e convida o público para conhecer um trabalho de arte e solidariedade promovido pela Ong Arte pela Vida. O objetivo é ajudar pessoas que vivem com HIV. Na exposição, o público vai poder conferir imagens com referências das mais variadas possíveis de Nossa Senhora de Nazaré. A exposição abre no dia 29 de setembro, na Casa das Artes, e do dia 30 até 7 de outubro fica no Shopping Pátio Belém.

Francisco Vasconcellos, coordenador do comitê Arte Pela Vida, explica que há dez anos a ONG se preocupa em unir cultura e religiosidade como forma de contribuir com a causa de pessoas que vivem com HIV. Esse ano, em data especial de 10 anos, o projeto convida 100 artistas de diferentes modalidades para pintarem e ornamentarem a imagem de acordo com suas inspirações.

"É um trabalho muito legal feito há 10 anos. A gente entrega aos artistas uma imagem de Nossa Senhora de Nazaré, de gesso, de 30 centímetros. São artistas de diferentes linguagens e cada um faz a sua arte de acordo com o seu olhar particular. Ou seja, o público encontra imagens que nunca nem imaginou. Ano passado tivemos uma Nossa Senhora Maruja, uma referência da Marujada de Bragança", explica Francisco.

O artista de teatro Aníbal Pacha participa do projeto desde o primeiro ano e diz que é uma satisfação. Esse ano, a inspiração parte de um momento feliz de sua vida, que foi conseguir se mudar de habitação. Atualmente, está morando em um apartamento, um local que sempre desejou.

"Eu morava em casa e sempre foi meu sonho me mudar, pois tinham várias questões que me incomodavam, os carapanãs era uma dessas questões", disse o artista. Diante dessa conquista, o artista fez uma imagem em que o manto é feito com mosquiteiro. "Hoje em dia eu não preciso mais dormir de mosquiteiro e isso me deixa muito feliz. Arte é isso, é transmitir o que estamos sentindo", acrescenta Aníbal.

Há cinco anos, a atriz Andreia Rezende participa do projeto e costuma levantar questões, por meio da arte na imagem de Nossa Senhora de Nazaré, que tratam sobre meio ambiente e questões das mulheres. Mas esse ano, ela se considera mais amena no tema.

"Esse ano eu fiz um manto dos pedidos e desejos, onde eu coloco várias caixinhas em formato de coração e a pessoa que adquirir vai poder escrever seus desejos. Esse ano quis retratar amor e gratidão", explica a artista.

A artista plástica Rose Maiorana é madrinha do Arte pela Vida e esse ano foi a convidada especial para também mostrar sua arte por meio do projeto.

O Comitê Arte pela Vida foi criado em 1996, com o intuito de auxiliar pessoas que vivem com HIV/Aids, servindo como rede de apoio.

Serviço: Exposição Só Nazica 2022 (ONG Arte Pela Vida)

- Abertura 29 de Setembro

Casa das Artes às 19h

- De 30 de Setembro a 07 de Outubro de 2022

Local: Shopping Pátio Belém, varandas 2ª piso, de 10h às 22h

Para pagamento aceita cartões, de débito e crédito e PIX

Toda renda será revertida para compra de cestas básicas a serem doadas às pessoas vivendo com HIV AIDS do Estado do Pará.