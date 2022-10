Círio 2022: abertura da festividade é realizada em frente à Basílica Santuário

O Círio de Nossa Senhora de Nazaré, em sua 230ª edição, acaba de ser aberto pelo arcebispo metropolitano de Belém, dom Alberto Taveira Corrêa, ladeado pelo governador Helder Barbalho e o prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, e outras autoridades na frente da Basílica Santuário de Nazaré. Por volta das 19h20, dom Alberto Taveira declarou oficialmente o Círio que, este ano, volta ao seu formato original, de forma presencial, com 13 procissões na Grande Belém.

A abertura da programação da Quadra Nazarena foi marcada pela entrega da iluminação da Basílica Santuário e da Praça Santuário, no centro da capital paraense. A programação de abertura do Círio 2022 começou com a celebração de missa às 18 horas, na Basílica Santuário. A cerimônia foi presidida pelo arcebispo metropolitano e contou com a presença de integrantes do Clero, da Diretoria da Festa de Nazaré e da Guarda de Nazaré.

Depois da celebração litúrgica, as autoridades aguardaram pelo momento em que as luzes da fachada da igreja fossem acesas, marcando, então, a abertura oficial da Festividade Nazarena de 2022.

Iluminação

Ainda neste momento, a iluminação temática da Praça Santuário, em frente à Basílica, também foi inaugurada. Na Praça Santuário, a imagem luminosa de Nossa Senhora, montada com lâmpadas de LED, na entrada do espaço, permanecerá no local junto a elementos luminosos de anjos com corneta, conjuntos de notas musicais e uma cascata.

Pela primeira vez este ano, a imagem também fará o giro de 360º. A decoração é uma parceria com a Prefeitura de Belém. Em seguida, as autoridades se deslocarão até a Casa de Plácido, no Centro Social de Nazaré.

Nesse local, serão premiados os vencedores do XXVIII Concurso de Redação do Círio. Este ano, o primeiro lugar foi conquistado pela aluna Ana Sarah de Sousa. O segundo lugar foi de Giovanna Pantoja, e o terceiro, de Gabrielle Campos. Tanto os alunos quanto seus respectivos professores serão premiados.

Em seguida, as instituições e empresas patrocinadoras do Círio 2022 receberão homenagens, como diplomas de reconhecimento e broches exclusivos do Círio, pela contribuição para a realização da Festividade.

O Círio de Nazaré é uma realização da Arquidiocese de Belém, Basílica Santuário de Nazaré, Diretoria da Festa de Nazaré, Governo do Estado do Pará e Prefeitura de Belém. A festividade conta com patrocinadores e apoiadores.