Círio 2022: missa de abertura oficial da festividade é realizada na noite desta terça, em Belém

Começou na Basílica santuário de Nazaré, na noite desta terça-feira (04), por volta das 18h, a missa de abertura oficial do Círio de Nossa Senhora de Nazaré 2022. Quem preside a celebração litúrgica é o arcebispo metropolitano de Belém, dom Alberto Taveira Corrêa, ao lado de membros do Clero. A igreja encontra-se lotada de fiéis que acompanham todos os detalhes da missa.

Logo após a celebração na Basílica Santuário, autoridades se concentrarão em frente à igreja para o momento de abertura oficial do Círio 2022, com a entrega da iluminação da Basílica Santuário e da Praça Santuário para a festa maior dos paraenses. Os celebrantes ingressaram na igreja com os fiéis cantando a "Oração de São Francisco de Assis", cujo dia é comemorado nesta terça.