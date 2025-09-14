Capa Jornal Amazônia
Missa no Grupo Liberal: padre Claudio Pighin mostra como vivenciar a mensagem da Cruz do Cristo

Celebrante ressalta a Exaltação da Cruz, ou seja, o testemunho de Jesus Cristo para levar a mensagem de Deus até a humanidade

Eduardo Rocha
fonte

Fiéis participam da Santa Missa, celebrada pelo padre Claudio Pighin no hall de entrada do Grupo Liberal (Foto: Ivan Duarte / O Liberal)

Os fiéis aos ensinamentos de Jesus Cristo são chamados a seguir com fé a mensagem de amor revelada na Cruz. Essa prática se concretiza por meio do amor ao próximo no dia a dia. É nesse entendimento que o cristão vivencia plenamente o Círio de Nossa Senhora de Nazaré, maior manifestação de fé do povo paraense, que neste ano ocorre em 12 de outubro, reunindo mais de 2 milhões de pessoas nas ruas de Belém para homenagear a Padroeira da Amazônia.

A reflexão foi feita neste domingo (14) pelo padre Claudio Pighin, diretor da Escola de Comunicação Papa Francisco, durante a Santa Missa realizada na sede do Grupo Liberal, no bairro do Marco, em Belém.

Mensagem da Cruz e contraste com valores do mundo

“Hoje (14), a Igreja celebra a Exaltação da Cruz. Isso parece, assim, uma palavra absurda. A Igreja exalta a Cruz, e o mundo, o que exalta? As contas bancárias, o poder, o prestígio, a diversão, etc. Isso mostra que a linguagem, as mensagens de Deus se contrapõem às mensagens do mundo. Tem uma bela diferença entre elas. Uma, a de Deus, garante a vida eterna; a outra garante somente a vida passageira, que não te liberta da morte”, destacou o padre Claudio Pighin.

image Missa reuniu fiéis para celebrar a mensagem de amor e paz trazida por Jesus na Cruz (Foto: Ivan Duarte / O Liberal)

Segundo o religioso, a Cruz de Jesus representou o resgate da humanidade. “Nenhum grande filósofo desta Terra soube dar uma resposta definitiva sobre a morte. No entanto, somente Deus, por meio de Jesus, transforma a morte como uma passagem de vida, vida que nunca acaba”, acrescentou.

Círio de Nazaré e a contemplação da Cruz

Para compreender e colocar em prática a mensagem de Deus, é necessário contemplar a Cruz de Cristo. “A partir dessa contemplação, nós podemos fazer a opção de verdadeira vida, isto é, temos de nos identificar com o testemunho de Jesus”, explicou o padre Claudio Pighin.

Essa vivência se conecta diretamente ao Círio de Nazaré. “Para poder celebrar bem o Círio, precisamos pedir ajuda à Nossa Senhora para poder contemplar, se identificar com esse Jesus Crucificado. Somente esta contemplação é que te leva a uma doação para os outros, não ao egoísmo, mas, sim, a um altruísmo. É isto que nos permite ter esperança de vida eterna”, concluiu o sacerdote.

