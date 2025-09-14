Capa Jornal Amazônia
Círio de Vigia: fiéis tomam conta das ruas da cidade para louvar a santa padroeira

Em sua 328ª edição, o Círio reúne milhares de devotos e fiéis em geral após a missa inicial celebrada às 7h por frei Nazareno na Comunidade São Sebastião

Eduardo Rocha
fonte

Devotos conduzem a imagem de Nossa Senhora de Nazaré pelas ruas de Vigia, na Grande Romaria em homenagem à santa (Foto: Rayane Torres)

A imagem de Nossa Senhora de Nazaré foi conduzida por milhares de devotos na manhã deste domingo (14), durante a 328ª edição do Círio de Vigia, no nordeste do Pará. A Grande Romaria iniciou por volta das 8h30, após missa celebrada pelo frei Nazareno na Comunidade São Sebastião.

Os fiéis caminharam em oração e cantos de louvor até o Santuário Madre de Deus, onde será realizada missa presidida por dom Carlos Verzeletti, bispo da Diocese de Castanhal. O trajeto deste ano, com o tema “Com Maria, somos peregrinos da esperança”, percorreu ruas e avenidas centrais da cidade.

Trajeto do Círio de Vigia 2025

O percurso da procissão incluiu:

  • rua São Sebastião
  • rua Santana de Medeiros
  • avenida Barão do Guajará
  • travessa Vilhena Alves
  • rua de Nazaré
  • travessa Hilário Cardoso
  • rua Professora Noêmia Belém até a igreja Matriz

No final da tarde, às 18h, outra missa será celebrada no Santuário Madre de Deus, encerrando as homenagens deste domingo à padroeira da cidade.

História do Círio em Vigia

A tradição do Círio de Vigia remonta a 1697, quando o padre jesuíta José Ferreira, em viagem para São Luís do Maranhão, conheceu a chamada “imagem milagrosa de Nossa Senhora de Nazaré”. O relato está registrado na obra Crônica dos Padres da Companhia de Jesus no Estado do Maranhão, de João Bettendorf. No final do século XVII, os devotos da então Vila da Vigia já realizavam romarias e novenas em homenagem à santa.

Exposição cultural ‘Imagens da Devoção’

A programação cultural inclui a mostra “Imagens da Devoção”, aberta no Santuário Madre de Deus com apoio da prefeitura. A exposição reúne registros fotográficos do Círio, crônicas sobre a origem da devoção em Portugal, Vigia e Belém, além de ilustrações feitas com inteligência artificial.

Também estarão expostos mantos da padroeira, cerca de 90 pequenas berlindas confeccionadas por comunidades e uma instalação artística que recria a “lenda do achado” da imagem de Nossa Senhora de Nazaré em Vigia.

Programação do Círio de Vigia 2025

  • 14/09 – 7h: Missa na Comunidade São Sebastião
  • 14/09 – 8h: Procissão do Círio de Vigia
  • 14/09 – 12h: Chegada ao Santuário Madre de Deus e missa presidida por Dom Carlos Verzeletti
  • 14/09 – 18h: Missa no Santuário Madre de Deus
  • 19/09 – 17h: Romaria da Juventude
  • 20/09 – 18h: Trasladação do Círio das Crianças
  • 21/09 – 7h: Círio das Crianças
  • 26/09 – 17h: Romaria da Acessibilidade
  • 27/09 – 17h: Encerramento das Peregrinações das Comunidades do Interior
  • 28/09 – 6h: Dia da Festa – Santuário Madre de Deus
  • 28/09 – 7h30: Missa na Comunidade São Sebastião
  • 28/09 – 17h: Romaria do Santuário Madre de Deus
  • 29/09 – 7h: Recírio – Santuário Madre de Deus
  • 29/09 – 8h: Procissão do Recírio
PARA

