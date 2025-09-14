Círio de Vigia: fiéis tomam conta das ruas da cidade para louvar a santa padroeira

A imagem de Nossa Senhora de Nazaré foi conduzida por milhares de devotos na manhã deste domingo (14), durante a 328ª edição do Círio de Vigia, no nordeste do Pará. A Grande Romaria iniciou por volta das 8h30, após missa celebrada pelo frei Nazareno na Comunidade São Sebastião.

Os fiéis caminharam em oração e cantos de louvor até o Santuário Madre de Deus, onde será realizada missa presidida por dom Carlos Verzeletti, bispo da Diocese de Castanhal. O trajeto deste ano, com o tema “Com Maria, somos peregrinos da esperança”, percorreu ruas e avenidas centrais da cidade.

Trajeto do Círio de Vigia 2025

O percurso da procissão incluiu:

rua São Sebastião

rua Santana de Medeiros

avenida Barão do Guajará

travessa Vilhena Alves

rua de Nazaré

travessa Hilário Cardoso

rua Professora Noêmia Belém até a igreja Matriz

No final da tarde, às 18h, outra missa será celebrada no Santuário Madre de Deus, encerrando as homenagens deste domingo à padroeira da cidade.

História do Círio em Vigia

A tradição do Círio de Vigia remonta a 1697, quando o padre jesuíta José Ferreira, em viagem para São Luís do Maranhão, conheceu a chamada “imagem milagrosa de Nossa Senhora de Nazaré”. O relato está registrado na obra Crônica dos Padres da Companhia de Jesus no Estado do Maranhão, de João Bettendorf. No final do século XVII, os devotos da então Vila da Vigia já realizavam romarias e novenas em homenagem à santa.

Exposição cultural ‘Imagens da Devoção’

A programação cultural inclui a mostra “Imagens da Devoção”, aberta no Santuário Madre de Deus com apoio da prefeitura. A exposição reúne registros fotográficos do Círio, crônicas sobre a origem da devoção em Portugal, Vigia e Belém, além de ilustrações feitas com inteligência artificial.

Também estarão expostos mantos da padroeira, cerca de 90 pequenas berlindas confeccionadas por comunidades e uma instalação artística que recria a “lenda do achado” da imagem de Nossa Senhora de Nazaré em Vigia.

Programação do Círio de Vigia 2025

14/09 – 7h: Missa na Comunidade São Sebastião

– 7h: Missa na Comunidade São Sebastião 14/09 – 8h: Procissão do Círio de Vigia

– 8h: Procissão do Círio de Vigia 14/09 – 12h: Chegada ao Santuário Madre de Deus e missa presidida por Dom Carlos Verzeletti

– 12h: Chegada ao Santuário Madre de Deus e missa presidida por Dom Carlos Verzeletti 14/09 – 18h: Missa no Santuário Madre de Deus

– 18h: Missa no Santuário Madre de Deus 19/09 – 17h: Romaria da Juventude

– 17h: Romaria da Juventude 20/09 – 18h: Trasladação do Círio das Crianças

– 18h: Trasladação do Círio das Crianças 21/09 – 7h: Círio das Crianças

– 7h: Círio das Crianças 26/09 – 17h: Romaria da Acessibilidade

– 17h: Romaria da Acessibilidade 27/09 – 17h: Encerramento das Peregrinações das Comunidades do Interior

– 17h: Encerramento das Peregrinações das Comunidades do Interior 28/09 – 6h: Dia da Festa – Santuário Madre de Deus

– 6h: Dia da Festa – Santuário Madre de Deus 28/09 – 7h30: Missa na Comunidade São Sebastião

– 7h30: Missa na Comunidade São Sebastião 28/09 – 17h: Romaria do Santuário Madre de Deus

– 17h: Romaria do Santuário Madre de Deus 29/09 – 7h: Recírio – Santuário Madre de Deus

– 7h: Recírio – Santuário Madre de Deus 29/09 – 8h: Procissão do Recírio