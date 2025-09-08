Fiéis lotam Basílica na segunda cerimônia de reabertura após reforma

Após 21 meses de espera da restauração da Basílica Santuário de Nazaré, fiéis lotaram a igreja nesta segunda-feira (8) na segunda missa solene celebrada pelo arcebispo metropolitano de Belém, Dom Júlio Endi Akamine, às 18h. A entrega oficial da primeira fase do restauro da Basílica, que foi feita com a Diretoria da Festa de Nazaré, aconteceu com a primeira missa do dia, às 7h. Como parte da programação de entrega, houve a entrada da Imagem Original de Nossa Senhora de Nazaré. Já no final da tarde, a programação foi encerrada com a celebração litúrgica presidida por Dom Júlio Endi Akamine e concelebrada pelos padres Barnabitas.

Essa é a primeira vez que a Basílica é restaurada integralmente desde sua inauguração, em 1909. O processo inédito levou cerca de 21 meses e foi realizado com o templo em funcionamento, respeitando a vivência de fé dos católicos que frequentam o Santuário.

A coordenadora geral do projeto de restauro, Luci Azevedo, explicou quais intervenções foram efetuadas. “A intervenção contempla a restauração de vitrais, forros, capitéis, pinturas, esculturas, elementos decorativos e das 16 capelas laterais da igreja”, pontuou.

O restauro interno marca um momento histórico para a preservação do patrimônio histórico e cultural da Amazônia, bem como para a fé dos fiéis.