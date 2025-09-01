Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Belém chevron right

Mesmo com chuva, fiéis participam de missa na praça durante obras na Basílica de Nazaré

A reabertura da Basílica está marcada para o dia 8 de setembro, data da Natividade de Nossa Senhora

Bruna Lima
fonte

Todas as celebrações terão transmissão ao vivo pelo canal da Basílica Santuário de Nazaré no YouTube. (Claudio Pinheiro / O Liberal)

Mesmo diante da mudança temporária de local, os fiéis compareceram com entusiasmo à primeira missa celebrada na praça Santuário, nesta segunda-feira (1º). A Basílica Santuário de Nazaré, está com as portas fechadas para o público até o próximo dia 7 de setembro. O motivo é a conclusão das obras de restauro do Altar-Mor e das capelas laterais do lado direito do templo. Durante esse período, as missas seguem acontecendo normalmente, mas agora em uma estrutura montada na Praça Santuário, ao ar livre. 

O técnico em informática Milhares Bahia elogiou a iniciativa. “Eu sempre fui a favor de ter missas aqui fora, não só em período de obra. Muita gente passa por aqui, e a missa está acontecendo lá dentro. Acho que pelo menos uma ou duas vezes por mês poderia acontecer assim, de forma mais aberta ao público”, opinou.

A professora Antonina Marçal, de 83 anos, também aprovou a celebração ao ar livre, mesmo com o contratempo do tempo instável. “Tivemos chuva, mas todo mundo ficou, cantou, e a alegria continuou. Foi uma demonstração de que realmente somos um povo mariano”, disse com alegria.

A decisão de realizar as celebrações fora da Basílica foi tomada para garantir a segurança dos fiéis e permitir o andamento dos trabalhos finais de recuperação interna. De acordo com o reitor da Basílica, Padre Francisco Assis, a adaptação faz parte da última fase do processo de restauro, que trará de volta ao templo a beleza original de seus elementos históricos e religiosos.

“Nós tivemos o privilégio de ver o restauro da Basílica acontecer com ela funcionando. Agora, nos ajustes finais, nos adequamos a esse espaço externo que foi preparado de maneira especial para acolher os fiéis. Será uma semana atípica, mas com a graça de Deus vamos conseguir atender às necessidades da comunidade”, afirmou o sacerdote.

Durante o período de interdição, as missas seguem nos mesmos horários habituais: às 7h, 9h, 12h e 18h, de segunda a sexta-feira. Outras atividades pastorais foram realocadas para espaços do complexo nazareno.

Reabertura em data simbólica

A reabertura da Basílica está marcada para o dia 8 de setembro, data da Natividade de Nossa Senhora, do primeiro Círio e do Dia Municipal de Nossa Senhora de Nazaré. A expectativa da administração é de que o número de fiéis aumente com a entrega do espaço renovado.

“Com certeza, muita gente retornará ao costume de vir à Basílica também durante a semana, agora que o templo estará completamente restaurado”, comentou Padre Francisco.

6 de setembro – sábado

7h – Santa Missa | Praça Santuário de Nazaré
9h – Santa Missa e Novena de Nossa Senhora de Nazaré | Praça Santuário de Nazaré
12h – Santa Missa | Praça Santuário de Nazaré
17h – Santa Missa | Praça Santuário de Nazaré

7 de setembro – domingo
6h30 – Santa Missa | Praça Santuário de Nazaré
8h – Santa Missa | Praça Santuário de Nazaré
10h – Santa Missa | Praça Santuário de Nazaré
12h – Santa Missa | Praça Santuário de Nazaré
16h – Santa Missa | Praça Santuário de Nazaré
18h – Santa Missa | Praça Santuário de Nazaré
20h – Santa Missa | Praça Santuário de Nazaré

Programação de reabertura – 08 de setembro

1. 7h – Missa com entronização da Imagem Original no nicho do presbitério
2. 9h – Missa com entronização das insígnias basílicas
3. 12h – Missa com menção histórica ao 1º Círio
4. 15h – Terço, Adoração e Novena
5. 18h – Missa com subida da Imagem Original ao Glória

Todas as celebrações terão transmissão ao vivo pelo canal da Basílica Santuário de Nazaré no YouTube.
As obras de restauro contam com patrocínio do Instituto Cultural Vale, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet), reafirmando a parceria em prol da conservação do patrimônio histórico e religioso da Amazônia.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

belém
Belém
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BELÉM

ARTE E CULTURA

MAUB lança edital para intervenção inédita com 19 murais no Museu Goeldi, em Belém

As inscrições podem ser feitas até o dia 6 de setembro virtualmente

01.09.25 9h00

Vai de ônibus!

Saiba o que fazer e como chegar de ônibus ao Mercado de São Brás, em Belém

Descubra como ir de ônibus ao Mercado de São Brás, onde fica, o que fazer por lá e quais linhas passam pelo ponto

28.08.25 17h29

Vai de ônibus!

Saiba como chegar de ônibus ao Pronto Socorro Mário Pinotti (PSM da 14) em Belém

Descubra como ir de ônibus ao Pronto Socorro da 14, saiba onde fica, o que fazer por lá e quais linhas passam pelo hospital

27.08.25 15h50

Vai de ônibus!

Saiba como chegar de ônibus ao Terminal Hidroviário de Belém

Descubra como ir de ônibus ao Terminal Hidroviário, saiba onde fica, o que fazer por lá e quais linhas passam pelo ponto

26.08.25 16h40

MAIS LIDAS EM BELÉM

infraestrutura

Com 90% da execução concluída, Governo prepara entrega das obras nos canais Bengui e Marambaia

Serviços prometem transformar a qualidade de vida de mais de 200 mil moradores de Belém

31.08.25 8h00

anúncio inusitado

Homem segura cartaz ‘Procuro namorada’ e chama atenção em Marituba; veja

A atitude chamou a atenção de motoristas e pedestres que trafegavam pelo local

31.08.25 20h12

TRANSPORTE PÚBLICO

BRT da avenida Júlio César deve facilitar acesso ao aeroporto de Belém e melhorar mobilidade urbana

Obras do novo BRT, visitadas pelo ministro Jader Filho, devem ampliar a mobilidade no trajeto de entrada e saída da capital pelo aeroporto

01.09.25 15h09

FUMAÇA

Belém registra vários pontos com fumaça na manhã desta segunda-feira

A fumaça é verificada nos bairros de Batista Campos e parte dos bairros do Guamá e Terra Firme

01.09.25 8h11

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda