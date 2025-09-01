Mesmo com chuva, fiéis participam de missa na praça durante obras na Basílica de Nazaré

Mesmo diante da mudança temporária de local, os fiéis compareceram com entusiasmo à primeira missa celebrada na praça Santuário, nesta segunda-feira (1º). A Basílica Santuário de Nazaré, está com as portas fechadas para o público até o próximo dia 7 de setembro. O motivo é a conclusão das obras de restauro do Altar-Mor e das capelas laterais do lado direito do templo. Durante esse período, as missas seguem acontecendo normalmente, mas agora em uma estrutura montada na Praça Santuário, ao ar livre.

O técnico em informática Milhares Bahia elogiou a iniciativa. “Eu sempre fui a favor de ter missas aqui fora, não só em período de obra. Muita gente passa por aqui, e a missa está acontecendo lá dentro. Acho que pelo menos uma ou duas vezes por mês poderia acontecer assim, de forma mais aberta ao público”, opinou.

A professora Antonina Marçal, de 83 anos, também aprovou a celebração ao ar livre, mesmo com o contratempo do tempo instável. “Tivemos chuva, mas todo mundo ficou, cantou, e a alegria continuou. Foi uma demonstração de que realmente somos um povo mariano”, disse com alegria.

A decisão de realizar as celebrações fora da Basílica foi tomada para garantir a segurança dos fiéis e permitir o andamento dos trabalhos finais de recuperação interna. De acordo com o reitor da Basílica, Padre Francisco Assis, a adaptação faz parte da última fase do processo de restauro, que trará de volta ao templo a beleza original de seus elementos históricos e religiosos.

“Nós tivemos o privilégio de ver o restauro da Basílica acontecer com ela funcionando. Agora, nos ajustes finais, nos adequamos a esse espaço externo que foi preparado de maneira especial para acolher os fiéis. Será uma semana atípica, mas com a graça de Deus vamos conseguir atender às necessidades da comunidade”, afirmou o sacerdote.

Durante o período de interdição, as missas seguem nos mesmos horários habituais: às 7h, 9h, 12h e 18h, de segunda a sexta-feira. Outras atividades pastorais foram realocadas para espaços do complexo nazareno.

Reabertura em data simbólica

A reabertura da Basílica está marcada para o dia 8 de setembro, data da Natividade de Nossa Senhora, do primeiro Círio e do Dia Municipal de Nossa Senhora de Nazaré. A expectativa da administração é de que o número de fiéis aumente com a entrega do espaço renovado.

“Com certeza, muita gente retornará ao costume de vir à Basílica também durante a semana, agora que o templo estará completamente restaurado”, comentou Padre Francisco.

6 de setembro – sábado

7h – Santa Missa | Praça Santuário de Nazaré

9h – Santa Missa e Novena de Nossa Senhora de Nazaré | Praça Santuário de Nazaré

12h – Santa Missa | Praça Santuário de Nazaré

17h – Santa Missa | Praça Santuário de Nazaré

7 de setembro – domingo

6h30 – Santa Missa | Praça Santuário de Nazaré

8h – Santa Missa | Praça Santuário de Nazaré

10h – Santa Missa | Praça Santuário de Nazaré

12h – Santa Missa | Praça Santuário de Nazaré

16h – Santa Missa | Praça Santuário de Nazaré

18h – Santa Missa | Praça Santuário de Nazaré

20h – Santa Missa | Praça Santuário de Nazaré

Programação de reabertura – 08 de setembro

1. 7h – Missa com entronização da Imagem Original no nicho do presbitério

2. 9h – Missa com entronização das insígnias basílicas

3. 12h – Missa com menção histórica ao 1º Círio

4. 15h – Terço, Adoração e Novena

5. 18h – Missa com subida da Imagem Original ao Glória

Todas as celebrações terão transmissão ao vivo pelo canal da Basílica Santuário de Nazaré no YouTube.

As obras de restauro contam com patrocínio do Instituto Cultural Vale, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet), reafirmando a parceria em prol da conservação do patrimônio histórico e religioso da Amazônia.